Nur wenige Flugstunden entfernt: 6 Ziele, die im März schon sommerlich warm sind

Der Winter zieht sich zäh wie Kaugummi, und wir träumen nur noch von Sonne, Strand und Meer! Der Sommer ist zwar noch weit entfernt, doch auch im März locken zahlreiche warme Reiseziele, die nur wenige Flugstunden entfernt sind und den Winterblues vertreiben.

Wer den Winter hinter sich lassen möchte, muss nicht bis zum Sommer warten. Mit nur wenigen Flugstunden Entfernung bieten diese Reiseziele im März bereits alles, was das Herz begehrt: Sonne, angenehme Temperaturen und atemberaubende Landschaften. Ob Sie nun den Strand genießen, wandern oder kulturelle Schätze entdecken wollen: Kehren Sie dem kalten Wetter den Rücken und genießen Sie die ersten Sonnenstrahlen des Jahres.

Kanarische Inseln

Die Kanarischen Inseln sind ein wahres Traumziel für alle, die im März das winterliche Grau hinter sich lassen möchten. Nur wenige Stunden von Wien entfernt, locken die Inseln wie Gran Canaria, Teneriffa oder Lanzarote mit milden Temperaturen, die im März um die 20°C liegen. Wenn sich die grauen Wolken zu Hause stapeln, ist es hier ein einziges Paradies: Strände, Natur, Wanderungen – alles, was das Herz begehrt. Und das Beste: Diese Inseln sind das ganze Jahr lang sonnig, also können Sie sicher sein, dass auch der Frühling hier richtig aufgeblüht ist!

Sardinien

Während der Sommermonate die Strände überfüllt sind, genießen Sie im März die Ruhe der Insel – eine perfekte Gelegenheit, die unberührte Natur und die historische Schönheit zu erleben. Mit Temperaturen um die 15-18°C ist es ein ideales Ziel für Wanderungen durch das grüne Hinterland oder zum Erkunden der faszinierenden Nuraghen-Bauten. Besonders schön sind die frühlingshaften Blüten, die die Insel in ein buntes Farbenmeer tauchen.

Madeira

Madeira, auch "Insel des ewigen Frühlings" genannt, ist im März ein wahres Paradies für Naturfreunde. Mit Temperaturen um die 18-20°C ist es angenehm warm, aber nicht zu heiß. Die Landschaft ist ein Traum: steile Klippen, üppige grüne Wälder und exotische Pflanzen soweit das Auge reicht. Die Insel ist besonders bekannt für ihre atemberaubenden Wanderwege entlang der Levadas, historische Gärten und charmante Dörfer.

Mallorca

Die beliebte Urlaubsinsel ist auch im März schon ein lohnendes Reiseziel. Während die Sommermonate von Massen an Touristen geprägt sind, können Sie im März auf Mallorca entspannen, ohne sich zwischen unzähligen Sonnenanbetern drängeln zu müssen. Mit Temperaturen von etwa 15-20°C ist es ideal, um die Insel zu erkunden, sei es bei einer Wanderung durch die Serra de Tramuntana, einem Bummel durch die Altstadt von Palma oder einem Besuch der vielen versteckten Buchten und Strände.

Ägypten

Wer sich nach einer Auszeit am Strand sehnt, ist in Ägypten genau richtig. Das Land am Nil lockt im März mit Temperaturen um die 25°C und eignet sich ideal für eine Kombination aus entspannenden Strandurlauben und spannenden Entdeckungsreisen. In Sharm El Sheikh oder Hurghada genießen Sie warmes Wetter und kristallklares Wasser, während Sie in den nahegelegenen Wüstenlandschaften eine Jeep-Safari unternehmen oder die berühmten Pyramiden von Gizeh besuchen können.

Marokko

Ein weiteres ideales Reiseziel im März ist Marokko. Städte wie Marrakesch oder Fes bieten mit Temperaturen um die 20°C die perfekte Mischung aus Kultur, Geschichte und mildem Klima. Schlendern Sie durch die verwinkelten Gassen der Medina, besuchen Sie die prächtigen Paläste und erleben Sie das bunte Leben auf den Märkten.