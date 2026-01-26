Alles zu oe24VIP
Laut Auswertung: Diese Reiseziele boomen gerade am meisten
Laut Auswertung: Diese Reiseziele boomen gerade am meisten

26.01.26, 10:20
Weltweit wird wieder so viel gereist wie lange nicht, aber manche Länder legen gerade ein ganz anderes Tempo vor. Die Welttourismusorganisation hat ausgewertet, welche Reiseziele aktuell am stärksten boomen. Und einige davon überraschen selbst erfahrene Globetrotter. 

Weltweit gibt es unzählige Orte, die auf unserer Bucket List stehen. Aber welche Länder werden tatsächlich jedes Jahr von immer mehr Menschen bereist? Genau das hat jetzt die Welttourismusorganisation ausgewertet und die Ergebnisse zeigen: Die Reiselust ist so groß wie lange nicht mehr. 

Reisen liegt wieder groß im Trend

Laut aktuellem Bericht der Welttourismusorganisation ist die Zahl der internationalen Touristenankünfte im Jahr 2025 um rund vier Prozent gestiegen. Das klingt erstmal moderat, bedeutet aber konkret: 1,52 Milliarden Menschen waren weltweit als Übernachtungsgäste unterwegs. Das sind fast 60 Millionen mehr Reisende als noch 2024. Kurz gesagt: Der Koffer steht wieder öfter vor der Tür als im Keller. Aber wo zieht es die Menschen gerade besonders stark hin? 

Die am schnellsten wachsenden Reiseziele weltweit

Hier kommt die Top 10 der Länder mit dem größten Tourismus-Zuwachs, also jene Destinationen, die aktuell am stärksten boomen: 

1. Brasilien +37 %

Samba, Strände, Amazonas und Mega-Cities: Brasilien erlebt gerade ein echtes Reise-Revival. Natur, Kultur und Kulinarik ziehen immer mehr Menschen an.

Laut Auswertung: Diese Reiseziele boomen gerade am meisten
© Getty Images

2. Bhutan +30 %

Das kleine Königreich im Himalaya setzt auf nachhaltigen Tourismus und genau das scheint zu funktionieren. Weniger Massentourismus, mehr Achtsamkeit, mehr Interesse.

Laut Auswertung: Diese Reiseziele boomen gerade am meisten
© Getty Images

3. Island +29 %

Vulkane, Nordlichter, Gletscherlagunen: Island bleibt ein absoluter Sehnsuchtsort. Social Media tut hier definitiv sein Übriges.

Laut Auswertung: Diese Reiseziele boomen gerade am meisten
© Getty Images

4. Guyana  +24 %

Einer der spannendsten Newcomer im Ranking. Viel Regenwald, wenig Tourismus und genau das macht Guyana für Abenteurer:innen so attraktiv.

Laut Auswertung: Diese Reiseziele boomen gerade am meisten
© Getty Images

5. Ägypten +20 %

Zwischen Pyramiden, Rotem Meer und neuen Kulturprojekten erlebt Ägypten einen deutlichen Aufschwung.

Laut Auswertung: Diese Reiseziele boomen gerade am meisten
© Getty Images

6. Südafrika +19 %

Safaris, Winelands, Küstenstraßen und Kapstadt-Vibes: Südafrika punktet mit Vielfalt wie kaum ein anderes Land.

Laut Auswertung: Diese Reiseziele boomen gerade am meisten
© Getty Images

7. Japan & Sri Lanka je +17 %

Japan bleibt Popkultur-, Food- und Design-Traumziel. Sri Lanka überzeugt mit Natur, Surfvibes und spirituellen Retreats.

Laut Auswertung: Diese Reiseziele boomen gerade am meisten
© Getty Images

8. Südkorea +15 %

K-Pop, Skincare, Streetfood und Hightech-Städte: Südkorea ist längst mehr als ein Trend, es ist ein Reise-Magnet.

Laut Auswertung: Diese Reiseziele boomen gerade am meisten
© Getty Images

9. Marokko +14 %

Marrakesch, Wüste, Atlasgebirge, Riads und Souks: Marokko verbindet Nähe zu Europa mit maximalem Tapetenwechsel.

Laut Auswertung: Diese Reiseziele boomen gerade am meisten
© Getty Images

10. Curaçao +13 %

Karibik, aber mit bunten Kolonialhäusern, Kulturmix und Tauchspots. Curaçao entwickelt sich gerade still und sehr erfolgreich zum Hotspot

Laut Auswertung: Diese Reiseziele boomen gerade am meisten
© Getty Images

 

Reisen 2026 bedeutet längst nicht mehr nur Strand oder Städtetrip. Natur, Kultur, Sinnsuche, Nachhaltigkeit, Abenteuer und Instagram-taugliche Landschaften spielen eine immer größere Rolle. Auffällig ist: Viele der am schnellsten wachsenden Reiseziele sind entweder außergewöhnlich naturreich, kulturell stark oder lange unter dem Radar geflogen.

