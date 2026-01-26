Laut Auswertung: Diese Reiseziele boomen gerade am meisten

Weltweit wird wieder so viel gereist wie lange nicht, aber manche Länder legen gerade ein ganz anderes Tempo vor. Die Welttourismusorganisation hat ausgewertet, welche Reiseziele aktuell am stärksten boomen. Und einige davon überraschen selbst erfahrene Globetrotter.

Weltweit gibt es unzählige Orte, die auf unserer Bucket List stehen. Aber welche Länder werden tatsächlich jedes Jahr von immer mehr Menschen bereist? Genau das hat jetzt die Welttourismusorganisation ausgewertet und die Ergebnisse zeigen: Die Reiselust ist so groß wie lange nicht mehr.

Reisen liegt wieder groß im Trend

Laut aktuellem Bericht der Welttourismusorganisation ist die Zahl der internationalen Touristenankünfte im Jahr 2025 um rund vier Prozent gestiegen. Das klingt erstmal moderat, bedeutet aber konkret: 1,52 Milliarden Menschen waren weltweit als Übernachtungsgäste unterwegs. Das sind fast 60 Millionen mehr Reisende als noch 2024. Kurz gesagt: Der Koffer steht wieder öfter vor der Tür als im Keller. Aber wo zieht es die Menschen gerade besonders stark hin?

Die am schnellsten wachsenden Reiseziele weltweit

Hier kommt die Top 10 der Länder mit dem größten Tourismus-Zuwachs, also jene Destinationen, die aktuell am stärksten boomen:

1. Brasilien +37 %

Samba, Strände, Amazonas und Mega-Cities: Brasilien erlebt gerade ein echtes Reise-Revival. Natur, Kultur und Kulinarik ziehen immer mehr Menschen an.

2. Bhutan +30 %

Das kleine Königreich im Himalaya setzt auf nachhaltigen Tourismus und genau das scheint zu funktionieren. Weniger Massentourismus, mehr Achtsamkeit, mehr Interesse.

3. Island +29 %

Vulkane, Nordlichter, Gletscherlagunen: Island bleibt ein absoluter Sehnsuchtsort. Social Media tut hier definitiv sein Übriges.

4. Guyana +24 %

Einer der spannendsten Newcomer im Ranking. Viel Regenwald, wenig Tourismus und genau das macht Guyana für Abenteurer:innen so attraktiv.

5. Ägypten +20 %

Zwischen Pyramiden, Rotem Meer und neuen Kulturprojekten erlebt Ägypten einen deutlichen Aufschwung.

6. Südafrika +19 %

Safaris, Winelands, Küstenstraßen und Kapstadt-Vibes: Südafrika punktet mit Vielfalt wie kaum ein anderes Land.

7. Japan & Sri Lanka je +17 %

Japan bleibt Popkultur-, Food- und Design-Traumziel. Sri Lanka überzeugt mit Natur, Surfvibes und spirituellen Retreats.

8. Südkorea +15 %

K-Pop, Skincare, Streetfood und Hightech-Städte: Südkorea ist längst mehr als ein Trend, es ist ein Reise-Magnet.

9. Marokko +14 %

Marrakesch, Wüste, Atlasgebirge, Riads und Souks: Marokko verbindet Nähe zu Europa mit maximalem Tapetenwechsel.

10. Curaçao +13 %

Karibik, aber mit bunten Kolonialhäusern, Kulturmix und Tauchspots. Curaçao entwickelt sich gerade still und sehr erfolgreich zum Hotspot

Reisen 2026 bedeutet längst nicht mehr nur Strand oder Städtetrip. Natur, Kultur, Sinnsuche, Nachhaltigkeit, Abenteuer und Instagram-taugliche Landschaften spielen eine immer größere Rolle. Auffällig ist: Viele der am schnellsten wachsenden Reiseziele sind entweder außergewöhnlich naturreich, kulturell stark oder lange unter dem Radar geflogen.