Diese 3 Gerichte schmecken aus dem Airfryer wirklich besser als aus Pfanne & Ofen

Der Airfryer ist längst mehr als nur ein Trend-Gadget. Bei manchen Gerichten schlägt er Pfanne und Ofen sogar geschmacklich. Welche Speisen aus der Heißluftfritteuse wirklich besser werden, lesen Sie hier.

Seien wir ehrlich: Der Airfryer ist inzwischen sowas wie unser Küchen-Bestie geworden. Er ist schnell, unkompliziert, spart Fett und liefert Ergebnisse, die erstaunlich oft nach „Restaurant, aber ohne Abwasch“ schmecken. Aber kann die Heißluftfritteuse wirklich mehr als Ofen und Pfanne? Die kurze Antwort: Ja. Und zwar bei Gerichten, bei denen es auf Knusprigkeit außen und Saftigkeit innen ankommt.

Hier sind drei Beispiele, die aus dem Airfryer nicht nur gut, sondern um einiges besser werden.

1. Knuspriger Halloumi

Halloumi in der Pfanne ist immer ein kleines Glücksspiel. Entweder er wird stellenweise zu dunkel, saugt sich mit Öl voll oder bleibt irgendwo labbrig. Im Airfryer passiert genau das, was man sich wünscht: goldbraune Kruste, saftiger Kern, kaum Fett.

So geht’s:

Halloumi in Scheiben schneiden, ganz leicht mit Öl benetzen und bei 190 Grad ca. 8 Minuten in den Airfryer geben. Einmal wenden, fertig. Perfekt zu Brokkoli, Ofengemüse oder einem frischen Salat.

2. Lachsfilet

Lachs im Ofen? Kann trocken werden. Lachs in der Pfanne? Kann zerfallen, wenn man nur schief schaut. Lachs im Airfryer? Surprisingly perfect.

Die heiße Umluft umschließt den Fisch gleichmäßig, gart ihn schonend und sorgt gleichzeitig für eine leichte Röstschicht.

So geht’s:

Lachsfilet auf Backpapier legen, sparsam mit Öl besprühen, Kräuter und Zitronenabrieb drauf. Bei 180 Grad 8-10 Minuten garen. Ergebnis: innen zart, außen leicht knusprig, Kräuter geröstet, aber nicht verbrannt. Kitchen win.

3. Gefüllte Champignons

Gefüllte Pilze aus der Pfanne werden oft… wässrig. Der Airfryer entzieht Feuchtigkeit, ohne die Füllung auszutrocknen. Das sorgt für mehr Geschmack, bessere Textur und echte Röstaromen.

So geht’s:

Große Champignons mit Frischkäse, Knoblauch und Kräutern füllen, leicht mit Öl besprühen und bei 185 Grad ca. 12 Minuten garen. Die Pilze werden fest, die Füllung bleibt cremig und das Ganze schmeckt deutlich intensiver als aus der Pfanne.

Der Airfryer ist nicht nur der faule Bruder vom Backofen. Bei bestimmten Gerichten ist er tatsächlich das bessere Tool: weniger Fett, gleichmäßigere Hitze, bessere Textur.