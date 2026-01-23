Best of Karneval 2026. Die spektakulärsten Feste der Welt

Ob Samba in Rio, Maskenzauber in Venedig oder Straßenkarneval in Köln: 2026 begeistert der Karneval weltweit mit Farben, Musik und Tradition. Von Südamerika über die Kanaren bis Europa zeigen wir die schönsten Karneval-Highlights rund um den Globus.

Karneval ist ein weltweites Spektakel, das seit rund 2.000 Jahren gefeiert wird. Das lateinische „carnis levare“ – „das Fleisch wegnehmen“ – verweist auf die Fastenzeit, doch das Fest selbst steht für Ausgelassenheit, Tanz und kreative Maskeraden. Ob in Europa, Südamerika oder auf den Kanaren: Jede Region interpretiert Karneval auf ihre Weise.

Samba-Rhythmen. Die weltberühmten Sambaschulen machen Rio de Janeiro zur pulsierenden Bühne des Karnevals. © Gettyimages

Rio de Janeiro: Samba, Glitzer und das größte Karnevalsspektakel der Welt

In Rio de Janeiro erlebt man den wohl bekanntesten Karneval der Welt. Von Ende Februar bis Aschermittwoch verwandeln sich Straßen und Plätze in ein Meer aus Farben, Samba und Glitzer. Die Sambaschulen treten im berühmten Sambódromo gegeneinander an, jede Escola de Samba hat 82 Minuten Zeit für ihren Durchmarsch. Kostüme, Musik, Choreografie und Einfallsreichtum der Wagen werden von einer Jury bewertet – ein Spektakel, das landesweit live im Fernsehen verfolgt wird. Auch Gäste können mitmachen, inklusive Samba-Crashkurs und Platz auf einem Festwagen. Abseits der offiziellen Bühne pulsiert das Leben an Rios Hotspots wie Ipanema, Lapa oder Santa Teresa.

Teneriffa. Santa Cruz tanzt 2026 unter dem Motto „Lateinamerikanische Rhythmen“ © Gettyimages

Santa Cruz de Tenerife: Lateinamerikanische Rhythmen auf den Kanaren

Über 250.000 Besucher feiern hier den zweitgrößten Karneval der Welt. Vom 16. Jänner bis 22. Februar dreht sich alles um lateinamerikanische Rhythmen: Samba, Salsa und Merengue füllen Straßen und Bühnen. Höhepunkte sind die Wahl der Kinder- und Erwachsenen-Königin, Paraden, Straßenfeste und die traditionelle Beerdigung der Sardine am Aschermittwoch. Die gesamte Stadt ist eine Bühne – von farbenprächtigen Kostümen über musikalische Murgas-Wettbewerbe bis hin zu ausgelassener Familienunterhaltung.

Karnevlastreiben auf Gran Canaria in der Stadt Las Palmas © Gettyimages

Gran Canaria: Karneval in Las Palmas und Maspalomas

Der Karneval auf Gran Canaria wird 2026 in zwei Etappen gefeiert. Den Auftakt bildet der Karneval in Las Palmas de Gran Canaria, der vom 23. Jänner bis 1. März unter dem Motto „Las Vegas“ stattfindet. Anschließend folgt der international bekannte Karneval in Maspalomas, der vom 10. bis 22. März rund um das Yumbo-Zentrum für ausgelassene Stimmung sorgt. Zu den Höhepunkten zählen die spektakuläre Drag Queen Gala sowie mehrere große Paraden. Höhepunkt der Feierlichkeiten ist die Hauptparade am 21. März, die Maspalomas in ein farbenfrohes Fest der Vielfalt verwandelt.

Venedig. Historische Masken, prunkvolle Kostüme und Palazzi verwandeln die Lagunenstadt in einen zeitlosen Maskenball. © Gettyimages

Venedig: Elegante Masken und historische Karnevalstraditionen

Wer es etwas kühler, aber ebenso farbenprächtig mag, sollte Venedig besuchen. Traditionelle Masken, Harlekine und fantasievolle Kostüme prägen den Karneval an der Lagune, wo strenge Regeln das historische Flair bewahren. Am 1. Februar findet ab 10.30 Uhr „La Festa Veneziana sull’Acqua“ statt – die bekannte und für Venedig typische Boots-Regatta mit hunderten maskierten Sportlern. Zu weiteren Highlights zählen die täglichen Kostümparaden am Markusplatz (bis 15. März) und der berühmte Engelsflug, bei dem eine Artistin vom Campanile in die Menge „gleitet“. Dieser ist für 8. Februar um 12 Uhr avisiert. Mit dem Flug des Löwen am 17. Februar endet um 12 Uhr der Karneval.

Köln feiert die fünfte Jahreszeit humorvoll und unverwechselbar rheinisch. © Gettyimages

Köln: Die fünfte Jahreszeit im Herzen des Rheinlands

Von Weiberfastnacht (12.2.) bis Veilchendienstag (17.2.) verwandelt sich Köln in ein farbenprächtiges Tollhaus. Millionen feiern Straßenkarneval, Rosenmontagszug und traditionelle Sitzungen. Der Kölner Karneval gilt als einzigartiges rheinisches Volksfest und zieht Jahr für Jahr Millionen Besucher an. Mit 480 Karnevalsvereinen ist die Stadt bestens gerüstet, um den jecken Gästen ein unvergessliches Erlebnis zu bieten. Die „Fünfte Jahreszeit“ beginnt traditionell am Donnerstag, der Weiberfastnacht, um 11:11 Uhr auf dem Alten Markt – dann steht Köln bis zum Veilchendienstag Kopf. Höhepunkt der Session ist der Rosenmontagszug, der größte und farbenprächtigste Karnevalsumzug Deutschlands, der jedes Jahr durch die Innenstadt zieht und mit seinen Motivwagen, Musikgruppen und Tanzkompanien Tausende begeistert.

Schon zuvor gibt es spektakuläre Ereignisse: In der Woche vor der Weiberfastnacht lockt am 7. Februar der Geisterzug – ein alternativer Umzug mit politischem Hintergrund, an dem jede und jeder als dunkle Gestalt oder leuchtender Geist teilnehmen kann. Der Tulpensonntag (15.2.) bietet Schull- und Veedelszüge sowie traditionelle Karnevalssitzungen mit Büttenreden und viel Humor.