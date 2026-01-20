Alles zu oe24VIP
Laut Bauernregel: "Ist der Jänner hell und weiß,.."
© Getty Images

Sommer-Prognose

Laut Bauernregel: "Ist der Jänner hell und weiß,.."

20.01.26, 11:56
Der Jänner 2026 beschert uns einiges an Schnee und frostigen Temperaturen. Glaubt man einer uralten Bauernregel, könnte genau dieser kalte Start ins Jahr ein Hinweis auf den kommenden Sommer sein. 

Der Jänner 2026 ist geprägt von frostigen Temperaturen und einer dicken Schneedecke und genau das ist laut einer alten Bauernregel ein vielversprechendes Zeichen. Während wir uns bei der Kälte lieber im Warmen verkriechen, liefert uns diese jahrhundertealte Weisheit eine spannende Vorhersage für den Sommer, die von Generation zu Generation weitergegeben wurde.

"Ist der Jänner hell und weiß, wird der Sommer sicher heiß"

Laut Bauernregel:
© Getty Images

Die Bauernregel hat eine lange Tradition. Über Generationen hinweg beobachteten Landwirte, dass nach einem kühlen und schneereichen Jänner oft ein besonders heißer und sonniger Sommer folgte. Wenn der Jänner von einer dicken Schneedecke und viel Sonnenschein geprägt ist, typisch für kaltes Hochdruckwetter, dürfen wir auf einen schönen Sommer hoffen. Zudem gelten Schnee und Frost als Vorboten für gutes Wachstum und eine ertragreiche Ernte.

Schnee im Jänner: Ein Zeichen für einen heißen Sommer?

Doch wie stimmen diese Vorhersagen mit den tatsächlichen Wetterdaten überein? Laut einer Auswertung der vergangenen Jahre zeigte sich, dass in etwa drei von fünf Fällen nach einem kalten Jänner ein besonders warmer Juli und August folgten. Eine vielversprechende Prognose für all diejenigen, die sich auf einen heißen Sommer freuen!

Stimmt die Bauernregel heute noch? 

Laut Bauernregel:
© Getty Images

Meteorologen warnen, dass man nicht einfach nach einem kalten Jänner auf die Ernte und den Sommer schließen kann. Schnee und Frost sind nur ein kleines Puzzleteil im großen Bild. Zwar ist es wahr, dass Frost und Schnee den Boden auflockern und Schädlinge eindämmen können, jedoch spielen auch andere Faktoren eine Rolle. Niederschläge, Sonnenstunden und der Druck von Schädlingen sind ebenso entscheidend für den Ertrag einer Ernte.

Ein kalter Jänner allein gibt daher noch keinen sicheren Hinweis auf den Erfolg des kommenden Sommers. Was bleibt, ist die Hoffnung auf einen sonnigen, heißen Sommer!

