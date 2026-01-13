Fatal! Diese Fehler sollten Sie beim Eiskratzen am Auto auf keinen Fall machen

Eiskratzen kann teuer werden, wenn man es falsch macht. Diese Fehler sollte Sie Ihrem Auto ersparen.

Es ist Winter, das Auto ist komplett vereist und man selbst hat es eilig: die perfekte Mischung für richtig schlechte Entscheidungen. Eiskratzen gehört definitiv nicht zu den Lieblingsbeschäftigungen, aber genau hier passieren jedes Jahr die größten Fehler. Manche davon können richtig teuer werden. Damit Ihre Windschutzscheibe heil bleibt, kommen hier die absoluten No-Gos beim Eiskratzen.

© Getty Images

1. Heißes Wasser auf die Scheibe gießen

Der Klassiker unter den Irrglauben: Einfach warmes oder heißes Wasser über die Scheibe kippen und das Eis verschwindet. Klingt logisch, ist aber brandgefährlich. Durch den extremen Temperaturunterschied kann die Scheibe Spannungsrisse bekommen oder sogar komplett springen. Und nein, auch lauwarmes oder kaltes Wasser ist keine gute Idee. Das Eis taut kurz an, friert aber sofort wieder fest. Ergebnis: eine noch dickere Eisschicht und doppelte Arbeit. Kurz gesagt: Auf keinen Fall Wasser auf die Scheibe gießen.

2. Vereiste Scheibenwischer einfach einschalten

Auch wenn es verlockend ist: Scheibenwischer, die am Glas festgefroren sind, sollten Sie niemals einfach einschalten. Die vereisten Gummilippen können Schmutzpartikel enthalten und beim Wischen unschöne Kratzer auf der Scheibe hinterlassen. Tipp: Nutzen Sie einen Eiskratzer, mit dem sich auch die Wischerblätter vorsichtig vom Eis befreien lassen.

3. Kreditkarte, CD-Hülle & Co. zweckentfremden

Not macht erfinderisch, aber bitte nicht beim Eiskratzen. Kreditkarten oder alte CD-Hüllen sind keine gute Alternative zum Eiskratzer. Entweder gehen sie selbst kaputt oder sie zerkratzen die Autoscheibe. Und beides möchte man morgens vor der Arbeit wirklich nicht.

4. Ceranfeldschaber oder „Hightech“-Enteiser verwenden

Was in der Küche funktioniert, hat am Auto nichts verloren. Kochfeldschaber für Ceranherde können die Scheibe beschädigen. Auch von Eiskratzern, die mit punktueller Hitze arbeiten, wird von Expert:innen abgeraten. Die schnelle Erwärmung kann ebenso zu Spannungsrissen im Glas führen, teuer und unnötig.

5. Nur ein kleines Guckloch freikratzen

Kurz mit dem Ärmel drüberwischen und losfahren? Ebenfalls keine gute Idee und obendrein verboten. Alle Scheiben müssen eisfrei sein, damit Sie den Verkehr richtig überblicken können. Alles andere ist nicht nur gefährlich, sondern kann auch ein saftiges Bußgeld nach sich ziehen.

Eiskratzen nervt, keine Frage. Aber falsche Methoden machen es nur schlimmer und im schlimmsten Fall richtig teuer.