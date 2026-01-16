Alles zu oe24VIP
49 Hotelangebote: Marokko 
© Getty Images
E-Commerce-Artikel
Alle Produkte werden von der Redaktion unabhängig ausgewählt. Im Falle eines Kaufs des Produkts nach Klick auf den Link erhalten wir ggf. eine Provision.

Sonne voraus

Hofer Reisen: Die besten Reiseziele im März zu unschlagbaren Angeboten

16.01.26, 15:27
Der März ist ideal, um dem Winter zu entfliehen oder Frühling zu tanken. Bei Hofer Reisen gibt es günstige, komfortable Angebote für Kurztrips, Strandurlaub oder Städtetrips. Wir stellen die beliebtesten Reiseziele vor, die jetzt besonders gefragt und günstig sind.

Wer im März reist, profitiert nicht nur von angenehmen Temperaturen, sondern oft auch von günstigeren Preisen und weniger Touristen. Ob entspannte Tage am Strand, aufregende Städtetrips oder spannende Ausflüge in die Natur – die Auswahl ist groß. Mit den Angeboten von Hofer Reisen lassen sich komfortable Unterkünfte, sichere Transfers und abwechslungsreiche Aktivitäten unkompliziert kombinieren, sodass jede Reise stressfrei und erholsam wird. 

1. Kanarische Inseln – Sonne satt & mildes Klima

Traumziel Kanarische Inseln 

© Getty Images

  • Preis: ab 349 €

Lesen Sie auch

Die Kanaren sind im März ein Klassiker: angenehme Temperaturen zwischen 20–25 °C, Sonne satt und traumhafte Strände. Ob Fuerteventura, Gran Canaria oder Teneriffa – perfekte Bedingungen für Badeurlaub, Wandern oder Wassersport.

Warum sinnvoll:

  • Mildes, sonniges Klima
  • Vielfältige Strand- und Naturangebote
  • Ideal für Paare, Familien oder Singles

2. Madeira – Inselparadies im Atlantik

Die schönsten Hotels auf Madeira 

© Getty Images

  • Preis: ab 1.189 €

Madeira begeistert mit üppiger Natur, mildem Klima und beeindruckenden Küstenlandschaften. Perfekt für Wanderungen, Bootstouren oder entspannte Stunden am Meer. Funchal ist idealer Ausgangspunkt für Erkundungen und kulturelle Highlights.

Warum sinnvoll:

  • Ganzjährig mildes Klima im März
  • Vielfältige Aktivitäten: Wandern, Radfahren, Bootsausflüge
  • Große Auswahl an Hotels für jeden Anspruch 

3. Sardinien – Sonne, Strand & italienisches Flair

16 Hotelangebote: Sardinien 

© Getty Images

  • Preis: ab 590 €

Sardinien lockt mit türkisblauem Wasser, feinen Sandstränden und charmanten Küstenstädtchen. Im März ist das Klima mild, die Insel noch nicht überlaufen – ideal für Strandspaziergänge, Ausflüge ins Landesinnere oder kulturelle Erkundungen.

Warum sinnvoll:

  • Mildes Klima für entspannte Ausflüge
  • Traumstrände und mediterranes Flair
  • Gute Angebote für Hotels und Flüge 

4. Marokko – Exotisches Flair & sonnige Küsten

49 Hotelangebote: Marokko 

© Getty Images

  • Preis: ab 1.377 €

Marokko begeistert mit bunten Märkten, orientalischem Flair und endlosen Stränden. Im März herrscht angenehmes Klima, ideal für Städtetrips, Strandtage oder Ausflüge ins Atlasgebirge. Die Kombination aus Kultur, Natur und Strand macht das Land zum beliebten Reiseziel.

Warum sinnvoll:

  • Angenehmes Frühjahrs-Klima
  • Orientalisches Flair & vielfältige Aktivitäten
  • Gute Angebote für Hotels mit Halbpension oder All-inclusive 

Fazit: Jetzt schon den Frühling genießen

Der März ist ideal, um dem Winter zu entfliehen, neue Orte zu entdecken oder einfach Sonne zu tanken. Hofer Reisen bietet eine große Auswahl an preiswerten, komfortablen Reiseangeboten für jeden Geschmack – von Strandurlaub bis Städtetrip. Wer früh bucht, sichert sich die besten Deals* und unvergessliche Momente.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

