Frühlings-Kracher bei Amazon: 55 Zoll 4K-TV minus 32%

Der Frühling ist nicht nur die Zeit für frische Luft und neue Energie – sondern auch für starke Technik-Angebote. Im Rahmen der aktuellen Amazon-Frühlingsdeals ist der Hisense 55E6NT (2024) deutlich reduziert erhältlich. Mit 32 % Rabatt kostet der 55-Zoll-4K-Smart-TV derzeit nur 302,51 €.

Gerade Fernseher in dieser Größe gehören normalerweise nicht zu den Schnäppchen-Kategorien. Umso interessanter ist dieses Angebot – vor allem, wenn Sie schon länger über ein Upgrade nachdenken.

Hisense 55E6NT 139cm (55 Zoll) Fernseher, 4K UHD Smart TV, Precision Colour, HDR, Dolby Vision, 60Hz, Triple Tuner DVB-C/S/S2/T/T2, WiFi, HDMI 2.1, Bluetooth, Alexa Built-in, Schwarz © Amazon

Großes Bild, klare Details

Mit einer Bildschirmdiagonale von 139 cm (55 Zoll) bietet das Modell eine Größe, die sich ideal für mittelgroße bis größere Wohnzimmer eignet. Die 4K-UHD-Auflösung sorgt für eine hohe Bildschärfe, sodass selbst feine Details klar erkennbar bleiben.

In Kombination mit Precision Colour werden Farben natürlich und ausgewogen dargestellt. Besonders bei Naturdokumentationen, Sportübertragungen oder hochauflösenden Streaming-Inhalten kommt das sichtbar zur Geltung.

Hisense 55E6NT 139cm (55 Zoll) Fernseher, 4K UHD Smart TV, Precision Colour, HDR, Dolby Vision, 60Hz, Triple Tuner DVB-C/S/S2/T/T2, WiFi, HDMI 2.1, Bluetooth, Alexa Built-in, Schwarz © Amazon

Dolby Vision & HDR – mehr Kontrast, mehr Tiefe

Ein wesentlicher Pluspunkt ist die Unterstützung von Dolby Vision und HDR. Diese Technologien verbessern Kontrast und Helligkeit deutlich. Dunkle Szenen wirken nicht mehr flach, sondern differenziert – helle Bereiche behalten dennoch ihre Detailzeichnung.

Hisense 55E6NT 139cm (55 Zoll) Fernseher, 4K UHD Smart TV, Precision Colour, HDR, Dolby Vision, 60Hz, Triple Tuner DVB-C/S/S2/T/T2, WiFi, HDMI 2.1, Bluetooth, Alexa Built-in, Schwarz © Amazon

Gerade moderne Serien und Filme sind auf solche Bildstandards ausgelegt. Mit diesem Fernseher holen Sie also das Maximum aus aktuellen Streaming-Inhalten heraus.

Smart-TV-Komfort für den Alltag

Der Hisense 55E6NT ist als vollwertiger Smart-TV konzipiert. Dank WLAN und integrierter Streaming-Funktionen greifen Sie direkt auf gängige Plattformen zu – ganz ohne zusätzliche Geräte.

Bluetooth ermöglicht die Verbindung mit Kopfhörern oder Lautsprechern, während HDMI 2.1 moderne Konsolen oder externe Player unterstützt. Der integrierte Triple Tuner (DVB-C/S/S2/T/T2) sorgt dafür, dass Sie klassisches Fernsehen ebenfalls ohne Zusatzbox empfangen können.

Hisense 55E6NT 139cm (55 Zoll) Fernseher, 4K UHD Smart TV, Precision Colour, HDR, Dolby Vision, 60Hz, Triple Tuner DVB-C/S/S2/T/T2, WiFi, HDMI 2.1, Bluetooth, Alexa Built-in, Schwarz © Amazon

Besonders komfortabel: Alexa ist bereits integriert. So lässt sich der Fernseher per Sprachbefehl bedienen – beispielsweise zum Starten von Apps oder Anpassen der Lautstärke.

Hisense 55E6NT 139cm (55 Zoll) Fernseher, 4K UHD Smart TV, Precision Colour, HDR, Dolby Vision, 60Hz, Triple Tuner DVB-C/S/S2/T/T2, WiFi, HDMI 2.1, Bluetooth, Alexa Built-in, Schwarz © Amazon

Hisense 55E6NT 139cm (55 Zoll) Fernseher, 4K UHD Smart TV, Precision Colour, HDR, Dolby Vision, 60Hz, Triple Tuner DVB-C/S/S2/T/T2, WiFi, HDMI 2.1, Bluetooth, Alexa Built-in, Schwarz © Amazon

Warum dieser Frühlingsdeal interessant ist

Fernseher dieser Größe und Ausstattung liegen üblicherweise deutlich über der 300-Euro-Marke. Eine Ersparnis von 32 % macht den Einstieg daher spürbar attraktiver.

Hinzu kommt: Das Modell zählt aktuell zu den gefragten Geräten im Rahmen der Frühlingsaktion und wurde bereits vielfach gekauft. Solche Angebote sind in der Regel zeitlich begrenzt – und erfahrungsgemäß steigen die Preise nach Ende der Aktion wieder an.

Fazit: Jetzt upgraden oder später mehr zahlen?

Wenn Sie Ihr Heimkino modernisieren möchten, bietet der Hisense 55E6NT aktuell ein starkes Gesamtpaket aus Größe, 4K-Auflösung, Dolby Vision und Smart-TV-Komfort – und das zu einem reduzierten Preis von 302,51 €.

Gerade im Rahmen der Amazon-Frühlingsangebote kann sich ein schneller Vergleich lohnen. Wer ohnehin über einen neuen Fernseher nachdenkt, findet hier ein attraktives Upgrade mit solidem Preis-Leistungs-Verhältnis!

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.