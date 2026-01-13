8 Gourmand-Parfums, die nach Kuchen duften – dieser Trend ist unwiderstehlich süß

Vanille, Karamell, Zucker, Zimt: Gourmand-Parfums riechen nicht nach Blumen – sondern nach frisch gebackenen Desserts. Diese acht Düfte sind aktuell besonders gefragt und zeigen, warum süß jetzt das neue sexy ist.

Blumig war gestern, jetzt wird genascht – zumindest olfaktorisch. Gourmand-Parfums gehören aktuell zu den größten Dufttrends und setzen auf Noten, die eher an Patisserie als an Blumenwiese erinnern. Vanille, Praline, Karamell, Honig, Milch, Zucker oder Zimt stehen im Fokus und sorgen für warme und cremige Duftbilder. Was diese süßen Parfums ausmacht: Sie wirken einhüllend, weich und emotional – weniger frisch, dafür umso sinnlicher. Besonders beliebt sind sie in der kühleren Jahreszeit. Hier kommen acht Gourmand-Parfums, die tatsächlich nach Kuchen, Keksen und Dessert riechen – und voll im Trend liegen.

Lattafa Eclaire – süßer Start mit Karamell und Milch

Eclaire von Lattafa ist ein Paradebeispiel für den modernen Gourmand-Duft: sehr süß, sehr cremig, fast schon essbar. Gleich zu Beginn treffen Karamell, Milch und Zucker aufeinander – wie ein warmer Dessertlöffel direkt aus der Küche. Im Herzen wird es mit weißen Blüten und Honig etwas weicher, bevor Vanille, Praline und Moschus den Duft rund und langanhaltend ausklingen lassen.

Ideal für alle, die süße Düfte lieben, die deutlich wahrnehmbar sind – besonders passend für Herbst, Winter oder gemütliche Abende.

© Lattafa

Lattafa Eclaire for Women Eau de Parfum (100 ml) – für 31,99 Euro bei Amazon*

Lattafa Cookie Crave „Give Me Gourmand“ – Keksdose zum Aufsprühen

Der Name ist Programm: Cookie Crave riecht, als hätte man gerade eine frisch gebackene Keksdose geöffnet. Süße Vanille, cremige Schokolade und deutliche Keksnoten bestimmen das Duftbild. Das Ganze bleibt verspielt, warm und sehr gourmandig, ohne in eine zu große Schwere abzurutschen.

Ein Duft für echte Naschkatzen, die Spaß an süßen Statements haben – ideal für Alltag, Freizeit oder kalte Tage.

© Lattafa

Lattafa Cookie Crave Give Me Gourmand Eau de Parfum (75 ml) – für 36,25 statt 42,35 Euro bei Amazon*

Khamrah Original – orientalischer Kuchen mit Zimt und Vanille

Khamrah ist längst Kult – und das nicht ohne Grund. Der Duft kombiniert Vanille und Zimt mit würzigen und holzigen Noten und erinnert stark an orientalisches Gebäck. Süß, warm und sehr präsent, dabei aber ausgewogen genug, um unisex getragen zu werden.

Perfekt für alle, die Gourmand mögen, aber Tiefe und Würze nicht missen wollen. Funktioniert tagsüber genauso wie abends – vor allem im Herbst und im Winter.

© Khamrah

Khamrah Original Eau de Parfum (100 ml) – für 36,29 Euro bei Amazon*

Cinnamon Rolls – wie frisch gebackene Zimtschnecken

Dieser Duft macht seinem Namen alle Ehre. Zimt, Zucker, Butter, Vanilleglasur und Keksnoten erzeugen das Gefühl, mitten in einer Bäckerei zu stehen. Süß, würzig und extrem gourmandig – ohne Umwege.

Ideal für alle, die es maximal süß mögen und Düfte als Wohlfühl-Statement tragen. Besonders passend für kalte Tage, Abende oder gemütliche Anlässe.

© Theodoros Kalotinis

Cinnamon Rolls Eau de Parfum (50 ml) – für 54,44 Euro bei Amazon*

Nusuk Falak – Karamell, Vanille und Praline

Falak setzt auf klassische Gourmand-Noten wie Karamell, Vanille und Praline, wirkt dabei aber etwas erwachsener und eleganter. Warm, cremig und leicht orientalisch, ohne zu schwer zu werden.

Ein Unisex-Duft für alle, die süße Parfums mögen, aber ein ruhigeres, edleres Gesamtbild bevorzugen.

© Nusuk

Nusuk Falak Eau de Parfum (100 ml) – für 30,24 statt 40,28 Euro bei Amazon*

Shaghaf Vanilla Toffee – Dessert mit Kaffee und Nuss

Dieser Duft geht in Richtung Patisserie deluxe: Toffee, Vanille, Arabica-Kaffee, Walnussgebäck und cremige Dattelmilch prägen das Duftbild. Gewürze wie Safran, Zimt und Kardamom sorgen für eine schöne Tiefe.

Ideal für Gourmand-Fans, die es komplex, warm und sehr sinnlich mögen – perfekt für Abend, Events oder kalte Tage.

© Swiss Arabian

Shaghaf Vanilla Toffee Eau de Parfum (75 ml) – für 38,58 statt 55,36 Euro bei Amazon*

Khadlaj Island Vanilla Dunes – Vanille mit würzigem Twist

Vanille steht hier klar im Mittelpunkt, wird aber von Zimt, Kardamom und Bergamotte begleitet. Im Herzen sorgen Orangenblüte, Guajakholz und Bourbon für Tiefe, während Praline, Amber und Moschus warm ausklingen.

Ein eleganter Unisex-Gourmand, der süß ist, aber nicht klebrig – gut tragbar im Alltag, abends oder als Signature-Duft.

© Khadlaj

Khadlaj Island Vanilla Dunes Extrait de Parfum (100 ml) – für 35,28 Euro bei Amazon*

Süße Düfte für kalte Tage

Gourmand-Parfums sind mehr als ein Trend – sie sind ein Statement. Wer nach Vanille, Kuchen, Keks oder Karamell riecht, setzt bewusst auf Wärme, Sinnlichkeit und Wiedererkennungswert. Ob verspielt, orientalisch oder elegant: Diese acht Düfte zeigen, wie vielfältig süß sein kann. Und eines ist sicher – an diesem Trend kommt man aktuell kaum vorbei.

