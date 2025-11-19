Kindles zu Bestpreisen: Amazon verkauft E-Reader so günstig wie nie

Amazon senkt im Zuge der frühen Black-Friday-Angebote die Preise für seine beliebten Kindle E-Reader – und das so stark wie selten zuvor. Ob als Geschenk oder für die eigene Büchersammlung: Diese Deals lohnen sich!

Für alle, die gerne lesen oder noch ein praktisches Weihnachtsgeschenk suchen, ist jetzt der ideale Zeitpunkt: Amazon bietet seine Kindle E-Reader schon vor dem Black Friday zu absoluten Tiefpreisen an. Ob Basis-Modell, Kindle Paperwhite oder Kindle Scribe – viele Varianten sind derzeit stark reduziert. Die kompakten Geräte passen in jede Tasche, halten tagelang durch und bieten Lesekomfort wie auf Papier – sogar bei Sonnenlicht. Wir haben die besten Deals in der Übersicht.

Amazon Kindle Paperwhite zum Bestpreis (Modell ohne Werbung)

Der Kindle Paperwhite bringt ein scharfes E Ink Display mit 7 Zoll Diagonale, ist wasserdicht nach IPX8 und überzeugt mit einer Akkulaufzeit von mehreren Wochen. Damit ist er ideal für alle, die ein ausgewogenes Lesegerät suchen, das sowohl auf der Couch als auch im Freibad funktioniert.

Farbtemperatur und Schriftbild individuell anpassbar

Wasserfest nach IPX8

Zugriff auf Bibliotheken von Prime Reading, Kindle Unlimited und Amazon Kids+

Modell ohne Werbung

Preis-Check: Amazon senkt den Preis der Variante ohne Werbung auf knapp 141 Euro – der Bestpreis! Günstiger war das Gerät noch nie. Allerdings gibt es derzeit nur die schwarze Farbvariante reduziert.

Amazon Kindle Paperwhite (ohne Werbung) – für 141,17 statt 181,50 Euro bei Amazon* © Amazon / Anzeige

Frühes Black-Friday-Angebot für Amazon Kindle Paperwhite Signature

Die Signature Edition des Paperwhite bietet zusätzlich zur soliden Technik vom normalen Paperwhite ein edles Metallic-Design, 32 Gigabyte Speicher sowie kabelloses Laden – und eine automatische Display-Helligkeitsanpassung je nach Umgebung. Wer etwas mehr Komfort und Speicher möchte, bekommt hier das Premium Modell mit nützlichen Zusatz-Features.

Display mit automatischer Helligkeitsanpassung

32 Gigabyte Speicher

Kabelloses Laden

Modell ohne Werbung

Preis-Check: Aktuell kostet die Paperwhite Signature Edition rund 161 Euro bei Amazon. Das ist ein richtig starker Deal, denn günstiger war sie erst ein einziges Mal.

Amazon Kindle Paperwhite Signature (ohne Werbung) – für 161,34 statt 201,67 Euro bei Amazon* © Amazon / Anzeige

Amazon Kindle: Basis-Modell so günstig wie noch nie

Das Einstiegsmodell der Kindle Familie überzeugt mit einem scharfen 6 Zoll Display, USB C Anschluss und 16 Gigabyte Speicher – und bietet somit ein super Preis-Leistungs-Verhältnis. Das Basis-Modell ist perfekt, wenn Sie einfach und bequem digital lesen wollen, ohne auf alle Extras zu setzen.

16 Gigabyte Speicher

Blendfreier Bildschirm mit anpassbarer Helligkeit

Kompakt und leicht: nur 10,8 x 15,8 Zentimeter groß und 158 Gramm schwer

Modell ohne Werbung

Preis-Check: Für das Modell ohne Werbung hält Amazon derzeit den besten Kurs mit knapp 95 Euro. Zuletzt kostete diese Kindle-Version noch über 20 Euro mehr.

Amazon Kindle (ohne Werbung) – für 95,78 statt 121,00 Euro bei Amazon* © Amazon / Anzeige

Noch günstiger geht es allerdings bei dem Modell mit Werbung. Hier reduziert Amazon das normale Kindle auf 85,70 Euro und rutscht damit richtig nah auf den Bestpreis heran – den hat aber gerade Media Markt mit glatten 85 Euro. Günstiger als dort gab es das Basis-Modell mit Werbung noch nie.

Amazon Kindle (mit Werbung) – für 85,00 statt 110,91 Euro bei Media Markt* © Amazon / Anzeige

Amazon Kindle mit oder ohne Werbung – was bedeutet das?

Bei den Kindle Modellen von Amazon haben Sie die Wahl zwischen zwei Varianten: mit Werbung und ohne Werbung. Bei der „mit Werbung“-Version werden auf dem Sperrbildschirm Ihres Geräts sowie gelegentlich auf dem Homescreen Anzeigen eingeblendet – typischerweise für eBooks, Amazon Produkte oder Sonderangebote. Die Version ohne Werbung enthält diese Anzeigen nicht. Wichtig: Die Werbung wirkt sich nicht auf das Lesen selbst aus – sobald Sie im Buch sind, werden keine Banneranzeigen eingeblendet. Die Anzeigen erscheinen beim Aufwecken des Geräts oder auf dem Home Bildschirm. Vorteil der Geräte „mit Werbung“ ist der etwas niedrigere Preis.

Amazon Kindle Scribe: Für Notizen und Projekte

Der Kindle Scribe kombiniert E Reader und digitales Notizbuch: Mit großem 10,2 Zoll Display, Eingabestift und Funktionen zum Schreiben in Büchern oder Dokumenten richtet er sich an Viel¬leser und Kreative. Dieses Modell ist eine top Wahl für alle, die nicht nur lesen, sondern auch Notizen machen oder skizzieren möchten.

Mit Eingabestift

Integriertes Notizbuch, handschriftliche Notizen in digitalen Text umwandeln und mehr

Notizbuch-Zusammenfassungen

Preis-Check: Mit aktuell 302 Euro landet Amazon nur knapp über dem Allzeit-Bestpreis von 299 Euro. Wer schon länger mit dem Kindle Scribe liebäugelt, hat hier also eine Top-Gelegenheit!

Amazon Kindle Scribe – für 302,51 statt 423,52 Euro bei Amazon* © Amazon / Anzeige

Für Comics & Co.: Amazon Kindle Colorsoft und Colorsoft Signature

Der Kindle Colorsoft ist Amazons erster Farbe E Reader – mit Farb E Ink Display, wasserdichtem Gehäuse, 16 Gigabyte Speicher und gleichem Format wie der Paperwhite. Ideal für Graphic Novels, Comics oder farbige Inhalte: Wer mehr visuelle Vielfalt möchte, trifft damit die beste Wahl.

Preis-Check: Derzeit verlangt Amazon 176 Euro für den Kindle Colorsoft – ein richtig gutes Angebot, denn das Modell war erst ein einziges Mal günstiger!

Farb-Display

verstellbare Farbtemperatur

16 Gigabyte Speicher

Amazon Kindle Colorsoft – für 176,46 statt 262,18 Euro bei Amazon* © Amazon / Anzeige

Ähnlich wie den Kindle Paperwhite gibt es auch den Colorsoft in einer Signature-Version mit automatischer Anpassung der Displayhelligkeit, mehr Speicher und kabelloser Ladeoption. Das Modell kostet jetzt rund 206 Euro – zwar kein Bestpreis, aber es war seit April 2025 nicht mehr günstiger als jetzt.

Display mit automatischer Helligkeitsanpassung

32 Gigabyte Speicher

Kabelloses Laden möglich (per passendem Dock)

Amazon Kindle Colorsoft Signature Edition – 206,71 statt 292,43 Euro bei Amazon* © Amazon / Anzeige

Fazit: Lohnen sich die Kindle-Deals bei Amazon?

Wer schon länger mit einem E-Reader liebäugelt, sollte bei diesen Amazon-Angeboten nicht zögern. Die Kindle-Geräte sind kompakt, praktisch, robust – und jetzt so günstig wie selten. Einige Modelle gab es sogar noch nie günstiger! Gerade jetzt – kurz vor Weihnachten – lohnt sich der Kauf doppelt: als Geschenk oder für Sie selbst bringt ein Kindle entspannte Lesestunden über die Feiertage.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.