Die meistgekauften Weihnachtsgeschenke in Österreich: Das landet heuer unterm Baum

Was schenken die Österreicherinnen und Österreicher 2025 am liebsten? Eine Umfrage zeigt: Gutscheine und Geld führen die Wunschliste an. Wir zeigen die beliebtesten Geschenk-Kategorien im Überblick – von Klassikern bis Überraschungen.

Weihnachten rückt näher – und damit auch die große Frage: Was schenke ich dieses Jahr? Laut dem aktuellen HV Consumer Check rücken Gutscheine, Geld und gemeinsame Zeit in den Fokus. Gleich darauf zeigen sich Spielwaren, Bücher, Körperpflege, Süßwaren und Kleidung als Trends. Wir stellen die beliebtesten Geschenkideen der Österreicherinnen und Österreicher vor und zeigen, was heuer besonders oft unterm Christbaum liegt.

Spielwaren (28 Prozent)

Ob Lego, Barbie, Brettspiele oder Technik-Spielzeug: Für Kinder sind Spielwaren nach wie vor das Geschenk mit Strahle-Garantie. Kein Wunder, dass Spielzeug direkt hinter Gutscheinen und Geld auf der Liste der meistverschenkten Weihnachtspräsente landet. Besonders beliebt sind klassische Marken, kreative Sets oder interaktives Spielzeug. Unsere Favoriten: Bausätze von Lego, etwa der Ferrari aus der Speed-Champions-Reihe, oder für die Jüngsten eine Tonie-Box, die Hörspiele abspielt, wenn die entsprechende Figur auf der Box platziert ist.

Lego Speed Champions 77242 Ferrari SF-24 F1 – für 19,99 Euro bei Media Markt* © Lego

Tonies Toniebox 2 Starter Set Play Set Rot inkl. Paw Patrol Chase Figur – für 129,99 Euro bei Media Markt* © Tonies

Bücher (24 Prozent)

Lesestoff zu verschenken, kommt nie aus der Mode – egal, ob Roman, Kochbuch, Kinderbuch oder Ratgeber. Auch Hörbücher sind gefragte Alternativen. Aktuelle Top-Picks und Bestseller:

Wer den Geschmack oder das volle Bücherregal des Beschenkten nicht genau kennt, kann stattdessen zu einem Buch-Gutschein oder einem E-Reader greifen. Der Kindle Paperwhite von Amazon beispielsweise bietet ein großes, besonders scharfes Display und ist wasserdicht. So ist er ideal für alle, die gerne lange lesen – auch am Strand oder in der Badewanne.

Amazon Kindle Paperwhite (16 GB, mit Werbung) – für 163,99 Euro bei Media Markt* © Amazon

Parfum, Körperpflege und Kosmetik (24 Prozent)

Pflegeprodukte und Düfte zählen weiterhin zu den Klassikern und landen bei rund einem Viertel der Österreicher unter dem Baum. Viele Marken bieten weihnachtlich verpackte Geschenksets mit Bodylotion, Duschgel und Co. – ideal für Partnerinnen und Partner, Familienmitglieder oder Freundinnen und Freunde.

Bestseller bei Amazon ist derzeit das Duschset für Frauen von Accentra. Dieses Duschset verwöhnt mit warmen Duftnoten aus Honig und Jasmin und eignet sich perfekt als kleine Wohlfühl Auszeit. Duschgel, Bodylotion, Körperbutter und Netzschwamm kommen in schöner Geschenkbox.

4 Sorten

4-teilig, inklusive Schwamm

Accentra Duschset Frauen Geschenkset – für 15,07 Euro bei Amazon* © Accentra

Etwas universeller ist das Set von Nivea: Ein zeitloses Geschenk, das bei fast jeder Altersgruppe gut ankommt.

Geschenkbox mit Duschgel (250 ml)

Shampoo (250 ml)

Body Lotion (400 ml)

Labello Lippenpflege

Kulturtasche

Nivea Care Moments Geschenkset – für 14,48 Euro bei Amazon* © Nivea

Süßwaren (22 Prozent)

Von edler Schokolade bis zu regionalen Köstlichkeiten: Kulinarische Geschenke landen immer wieder unter dem Baum – besonders als kleine Mitbringsel oder liebevolle Ergänzung zu Gutscheinen. 22 Prozent der Befragten gaben an, Süßwaren verschenken zu wollen. Alternativ sind für Gourmets und Hobbyköche aber auch andere Sets eine gute Wahl, zum Beispiel mit Gewürzen, Soßen oder Tees.

Eine Empfehlung mit vielseitigem Inhalt ist etwa das Set von Gepp’s Feinkost: Es kombiniert hochwertige Feinkostprodukte in festlicher Verpackung. Das Weihnachtsset besteht aus Glühweingewürz, Bratapfel-Konfitüre, Winter-Bruschetta und mehr. Ideal für Genießer und alle, die kulinarische Präsente mit Stil verschenken möchten.

Fruchtaufstrich Bratapfel Birne & Rosine

Fruchtaufstrich Schwarzkirsche & Glühwein

Blaubeer-Zimt-Sauce

Winter-Bruschetta-Dip

Glühwein-Gewürz

Gepp's Feinkost Weihnachts-Geschenkset Frohes Fest – für 25,70 Euro bei Amazon* © Gepp’s Feinkost

Kleidung und Modeaccessoires (21 Prozent)

Ob Mütze, Schal, Sportshirt oder elegante Tasche: Kleidung und Accessoires bleiben als Geschenke beliebt. Über ein Fünftel der Befragten möchte zu Weihnachten Mode verschenken. Vor allem Menschen, die Sie gut kennen und deren Stil Sie einschätzen können, können Sie so eine große Freude machen.

Fazit: Diese Präsente verschenken Österreicher zu Weihnachten

Die Österreicherinnen und Österreicher schenken 2025 gezielter – aber nicht weniger persönlich. Gutscheine, Geld und gemeinsame Zeit stehen laut HV Consumer Check hoch im Kurs, gefolgt von Spielwaren, Büchern, Kosmetik und Co. Unser Tipp: Wer jetzt noch bestellt, findet in vielen Kategorien lohnende Angebote – für ein Weihnachten mit Freude, Stil und Sinn.

