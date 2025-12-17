Buch-Geschenke zu Weihnachten: Diese Bestseller passen unter jeden Baum

Ob Krimi, Fantasy oder Lebenshilfe: Bücher gehören auch 2025 wieder zu den beliebtesten Geschenken. Wir zeigen fünf aktuelle Bestseller für jeden Geschmack.

Auf der Suche nach einem Geschenk, das persönlich, wertvoll und unkompliziert ist? Dann lohnt sich ein Blick ins Buchregal. Laut aktueller Umfrage des HV Consumer Checks zählen Bücher nach wie vor zu den meistgekauften Weihnachtsgeschenken in Österreich. Kein Wunder: Ein gutes Buch sorgt für entspannte Lesestunden, lässt sich liebevoll verpacken und passt zu fast jeder Altersgruppe. Hier kommen fünf aktuelle Bestseller – und je ein passender Tipp für alle, die nach Alternativen suchen.

Österreichischer Buchpreis 2025: „Zeit der Mutigen“ von Dimitré Dinev

Über mehr als 1.000 Seiten spannt Dimitré Dinev in „Zeit der Mutigen“ einen gewaltigen Bogen durch das 20. Jahrhundert, vom Ersten Weltkrieg bis zum Zerfall des Ostblockregimes. Im Zentrum stehen mutige Einzelgänger und Außenseiter entlang der Donau, deren Schicksale unter Diktatur, Krieg und Widerstand miteinander verwoben sind. Ein literarisches Großwerk über Freiheit, Vorstellungskraft und Menschlichkeit – ausgezeichnet mit dem Österreichischen Buchpreis 2024. Das ideale Geschenk für Liebhaber epischer Romane mit historischem Tiefgang und literarischem Anspruch!

„Zeit der Mutigen: Ein Jahrhundertroman“ von Dimitré Dinev – für 38,50 € bei Thalia* © Kein & Aber

Für Thriller-Fans: „Der Nachbar“ von Sebastian Fitzek

Ein scheinbar harmloser Umzug wird zum Albtraum: In Fitzeks neuem Psychothriller lauert das Grauen direkt nebenan. Mit seinem gewohnt nervenaufreibenden Stil sorgt der Bestseller-Autor auch diesmal für schlaflose Nächte. Kein Wunder, dass „Der Nachbar“ seit dem Erscheinen im Oktober die Bestsellerliste von Amazon anführt. Ein perfektes Geschenk für alle Thriller-Fans!

„Der Nachbar“ von Sebastian Fitzek – für 25,00 Euro bei Amazon* © Droemer

„Alchemised“ von SenLinYu – ein Muss für Fantasy-Liebhaber

Düster, romantisch und hochdramatisch: Diese TikTok-Sensation begeistert mit Magie, Machtspielen und knisternder Spannung. In dieser High Fantasy und Dark Romance Story erwacht die Heilerin Helena Marino ohne Erinnerungen an den verheerenden Krieg in einer von Nekromantie und Alchemie beherrschten Welt. Während sie um ihr Überleben kämpft, muss sie sich gefährlichen Mächten stellen – ein epischer Mix aus Magie, innerer Zerbrechlichkeit und intensiver Liebesgeschichte, der Leser weltweit fesselt.

„Alchemised“ von SenLinYu – für 34,99 Euro bei Amazon* © Forever

Für alle, die sich inspirieren lassen wollen: „Die Let Them Theorie“ von Mel Robbins

„Der Schlüssel zu Lebensglück, Erfolg und Liebe steckt in nur zwei Worten: Lass Sie.“ – das ist die Quintessenz, die Leser und Leserinnen aus diesem Buch mitnehmen. „Die Let Them Theorie“ ist ein Ratgeber für mehr Gelassenheit: Statt alles kontrollieren zu wollen, zeigt Robbins, wie die Beschenkten Vertrauen lernen – sich selbst und anderen gegenüber. Praxisnah, motivierend und perfekt für einen motivierten Neustart ins neue Jahr.

„Die Let Them Theorie“ von Mel Robbins – für 20,00 Euro bei Amazon* © Goldmann

Sprachgewaltig: „Lázár“ von Nelio Biedermann

Nelio Biedermanns Roman „Lázár“ begleitet mehrere Generationen einer ungarischen Adelsfamilie durch die Wirren des 20. Jahrhunderts, vom Zerfall der Monarchie über politische Umbrüche bis hin zur Flucht in die Schweiz. Der junge Schweizer Autor verwebt Familiensaga, historische Kulisse und große Gefühle zu einem vielschichtigen literarischen Werk. Eine ideale Wahl für Leserinnen und Leser, die historische Familiendramen und große literarische Erzählungen schätzen.

„Lázár“ von Nelio Biedermann – für 25,50 Euro bei Thalia* © Rowohlt

Feministische Literatur: „Nemesis’ Töchter“ von Tara Louise Wittwer

In „Nemesis’ Töchter“ begibt sich Bestseller Autorin und Social Media Stimme Tara Louise Wittwer auf eine 3.000 jährige Zeitreise durch die Geschichte weiblicher Wut, Solidarität und Widerstand – von antiken Mythen bis zur Gegenwart. Das Sachbuch verbindet gesellschaftskritische Analyse mit persönlichen Reflexionen und zeigt anhand historischer Beispiele, wie patriarchale Strukturen Frauen kleinhalten und wie Female Rage zu einer Kraft des Zusammenhalts und Empowerments werden kann. Ein ideales Geschenk für Leserinnen und Leser, die sich für feministische Themen, Zeitgeschichte und gesellschaftliche Debatten interessieren.

„Nemesis’ Töchter“ von Tara-Louise Wittwer – für 19,00 Euro bei Thalia* © Knaur

Für junge Leser: „Gregs Tagebuch 20 – Bock auf Party?“ von Jeff Kinney

Im zwanzigsten Band der Kult Reihe plant Greg Heffley die ultimative Geburtstagsparty – doch wie üblich läuft alles anders als gedacht: Chaos, witzige Missgeschicke und jede Menge Humor begleiten die turbulente Feier. Dieser Comic Roman mit typischen Tagebuch Illustrationen sorgt für jede Menge Lacher und ist ideal für junge Leserinnen und Leser ab etwa zehn Jahren.

„Gregs Tagebuch 20 - Bock auf Party?“ von Jeff Kinney – für 16,00 Euro bei Amazon* © Baumhaus

Statt Bücher: E-Reader unterm Christbaum

Wer den Geschmack oder das volle Bücherregal des Beschenkten nicht genau kennt, kann stattdessen zu einem E-Reader greifen. Damit passt die ganze Bibliothek in die Hosen- oder Reisetasche – praktisch! Der Kindle Paperwhite von Amazon kommt mit großem, papierähnlichem Display und ist wasserdicht, was ihn auch ideal für entspannte Lesestunden am Strand oder in der Badewanne macht.

Amazon Kindle Paperwhite (16 GB, mit Werbung) – für 154,27 Euro bei Amazon* © Amazon

Fazit: Bei diesen Buchgeschenken strahlen Leseratten

Ob Thriller, Fantasy oder Lebenshilfe – Bücher sind ein Geschenk mit Inhalt, das lange in Erinnerung bleibt. Wer gerne liest oder einfach mal abschalten möchte, freut sich über eine passende Geschichte unter dem Baum. Unser Tipp: Auf Leseinteressen achten und Bestseller clever mit Geheimtipps kombinieren – so wird aus dem Weihnachtsgeschenk ein echter Volltreffer.

