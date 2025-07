Kaffeeträume erfüllen: Die Top 7 Vollautomaten von Premium bis Budget

Sie lieben aromatischen Kaffee auf Knopfdruck? Wir zeigen Ihnen die sieben beliebtesten Kaffeevollautomaten – vom luxuriösen Profi-Gerät bis zum cleveren Einsteigermodell.

Morgens schnell ein Heißgetränk genießen, ohne den halben Haushalt in Beschlag zu nehmen – dafür lieben viele Hobby-Baristas Kaffeevollautomaten. Doch welches Modell passt zu Ihren Ansprüchen und Ihrem Budget? In unserem großen Überblick stellen wir Ihnen sieben Maschinen von rund 800 bis unter 300 Euro vor und geben Tipps, was Sie beim Kauf beachten sollten.

Was macht einen Kaffeevollautomaten aus?

Ein echter Kaffeevollautomat mahlt Kaffeebohnen frisch vor jedem Brühvorgang, temperiert das Wasser auf ideale 90 bis 96 Grad Celsius und bereitet Espresso, Latte und Co. per Knopfdruck zu. Entscheidend sind dabei:

Mahlwerk : Keramik oder Edelstahl, feinjustierbar für maximalen Geschmack

: Keramik oder Edelstahl, feinjustierbar für maximalen Geschmack Milchsystem : Integrierter Milchaufschäumer versus manueller Dampfstab

: Integrierter Milchaufschäumer versus manueller Dampfstab Bedienkomfort : Touchdisplay, Direktwahltasten oder Programmierbarkeit

: Touchdisplay, Direktwahltasten oder Programmierbarkeit Reinigung: Automatische Spülprogramme und spülmaschinenfeste Teile erleichtern die Pflege

Premium-Klasse: Luxus für anspruchsvolle Genießer

SIEMENS EQ6 plus

Wenn Sie morgens am liebsten Ihre Lieblingskaffeespezialität genießen möchten, ohne selbst Hand anlegen zu müssen, ist der Siemens EQ6 plus der ideale Partner. Das schlanke Edelstahlgehäuse wirkt edel in jeder Küche, während das Keramikmahlwerk Ihre Bohnen besonders schonend verarbeitet. Wählen Sie auf dem übersichtlichen Display zwischen Klassikern wie Espresso, Cappuccino und Flat White – oder speichern sich sogar eigene Lieblingsprofile ab. Für alle, die gerne Gäste bewirten, zaubert der EQ6 auch zwei Getränke zugleich – perfekt, wenn’s morgens mal schneller gehen muss.

OneTouch DoubleCup: Zwei Spezialitäten gleichzeitig auf Knopfdruck

AutoMilk Clean: Vollautomatische Dampfreinigung nach jeder Zubereitung

AromaDouble Shot: Extrastarker Kaffee mit weniger Bitterstoffen

Höhenverstellbarer Auslauf: Platz für Latte Macchiato-Gläser bis 14 Zentimeter

Favourite Profiles: Vier persönliche Einstellungen speicherbar

SIEMENS Kaffeevollautomat EQ6 plus s700 TE657503DE – für 805,72 Euro bei Amazon* © SIEMENS

Sage – The Barista Express

Für alle, die den Siebträger-Lifestyle lieben und jeden Handgriff selbst kontrollieren wollen, aber trotzdem nicht auf frisch gemahlenen Kaffee verzichten möchten: The Barista Express vereint beide Welten. Das integrierte Kegelmahlwerk liefert auf Knopfdruck exakt portioniertes Kaffeemehl in den Siebträger, wo Sie durch Wahl des Mahlgrads selbst über Intensität und Crema entscheiden. Dank leistungsstarkem Dampfstab samt Mikroschaumaufsatz ist auch professionelle Latte Art kein Problem – genau wie im Lieblings-Café um die Ecke.

Präzisionsmahlwerk mit 16 Settings: Frisch gemahlenes Aroma im Siebträger

Thermocoil-Heizsystem: Exakte 93 °C für perfekte Extraktion

Manuelle Dampfdüse: Mikroschaum für Latte Art

Ein- und Doppelwand-Siebeinsätze: Flexibel für Crema oder Espresso

Kesselvolumen 2 Liter: Ideal für mehrere Getränke in Serie

Sage The Barista Express Kaffeemaschine – für 562,18 Euro bei Amazon* © Sage

Oberklasse: Viel Komfort ohne Siebträger-Anspruch

KRUPS Sensation Milk

Wer eine automatische Maschine sucht, die sich um alles kümmert – inklusive eines makellosen Milchschaums –, wird bei der KRUPS Sensation Milk fündig. Über das farbige XL-Touchdisplay wählen Sie blitzschnell zwischen sechs Getränkespezialitäten, von klassischem Filterkaffee bis hin zu cremigem Caffè Latte. Der spülmaschinenfeste 300-Milliliter-Milchbehälter liefert stets perfekten Schaum, während automatische Reinigungszyklen für minimalen Aufwand sorgen.

6 Getränkeprogramme: Von Filterkaffee bis Latte Macchiato

Metall-Brühgruppe: Langlebig und einfach zu reinigen

Spülmaschinenfester Milchbehälter (300 ml)

XL-Sensor-Touch: Bunt illustrierte Direktwahl

Automatische Reinigungs¬zyklen: Nur drei Mal im Jahr manuelles Entkalken

KRUPS Sensation Milk Kaffeevollautomat – für 507,12 Euro bei Amazon* © KRUPS

Ninja Luxe Premier

Mit der Ninja Luxe Premier holen Sie sich gleich drei Maschinen in einem Gerät ins Haus: Espresso, Cold Brew und klassischen Filterkaffee. Die Barista Assist Technologie führt Sie Schritt für Schritt zu idealen Mahlgrad- und Brüheinstellungen, während die integrierte Waage automatisch die richtige Bohnenmenge abmisst. Vier voreingestellte Milchschaum-Modi liefern von luftig-leichtem bis dicht-cremigem Schaum genau das, was Ihr Cappuccino-Herz begehrt. Und selbst kalter Milchschaum für Eiskaffees gelingt kinderleicht.

3 in 1: Espresso, Cold Brew und Filterkaffee in einem Gerät

4 Voreinstellungen für Milchschaum: Heiß, dünn, dick, kalt

Barista Assist: Automatische Empfehlungen für Mahlgrad und Menge

Integrierte Waage: Exaktes Dosieren ohne Küchenwaage

Großes Zubehör Starter Set: Tamper, Siebe, Reinigungsbürste

De’Longhi Magnifica

Ein Klassiker unter den Einsteiger-Vollautomaten: Die Magnifica S mahlt Ihre Bohnen frisch und punktet mit klar strukturierten Direktwahltasten für Espresso, Kaffee und Co. Der manuelle Cappuccino Dampfstab erlaubt das Aufschäumen von Milch ganz nach Ihrem Geschmack, während die kompakte, herausnehmbare Brühgruppe die Reinigung zum Kinderspiel macht. Mit dem programmierbaren Drehregler passen Sie Stärke und Menge an – optimal für alle, die gerne flexibel bleiben.

Keramikmahlwerk: Frisch gemahlenes Aroma pro Tasse

2 Tassen Funktion und Direktwahltasten

Manuelle Cappuccino-Düse für cremigen Milchschaum

Herausnehmbare Brühgruppe: Einfache Reinigung

Thermoblock System: Schnelle Aufheizzeit

De'Longhi Magnifica S ECAM11.112.B Kaffeevollautomat – für 302,51 Euro bei Amazon* © De'Longhi

Melitta Solo

Klein, schlank und trotzdem ein Vollautomat: Die Melitta Solo passt in jede noch so kompakte Küche. Trotz Minimalismus bietet sie eine Vorbrühfunktion für intensiveren Geschmack, drei Stufen bei der Kaffeestärke und eine stufenlose Wassermenge-Einstellung. Über die Companion-App behalten Sie Servicefunktion und Wartung im Blick und bekommen spannende Kaffee-Rezepte direkt aufs Smartphone.

Nur 20 cm breit: Passt in jede Küche

Vorbrühfunktion für intensiveres Aroma

Höhenverstellbarer Auslauf für Tassen und Gläser

Double-Cup-Funktion: Zwei Getränke parallel

Melitta Companion-App: Service und Rezepte inklusive

Sie suchen einen robusten Vollautomaten ohne Schnickschnack? Die Philips Serie 2200 liefert mit zwei Kaffeevarianten, einem klassischen Milchaufschäumer und einem langlebigen Keramikmahlwerk soliden Kaffeegenuss. Über das intuitive Touchdisplay wählen Sie Stärke und Menge Ihres Getränks, während das Aromasiegel Ihre Bohnen frisch hält. Bis zu 5.000 Tassen ohne Entkalken dank AquaClean-Filter beweisen: Komfort muss nicht teuer sein.

Zwei Getränkespezialitäten: Espresso und Kaffee

Klassischer Milchaufschäumer für seidig-zarten Schaum

Abnehmbare Brühgruppe und spülmaschinenfeste Teile

My Coffee Choice: Stärke und Menge individuell einstellbar

Automatischer Entkalkungsalarm

Philips Serie 2200 Kaffeevollautomat – für 292,33 Euro bei Amazon* © Philips

Was Sie beim Kauf eines Kaffeevollautomaten beachten sollten

Bohnenspeicher und Mahlgrad: Ein Keramikmahlwerk mahlt leiser und langlebiger als metallische Varianten. Achten Sie auf viele Einstellstufen. Milchsystem: Automatische Dampfreinigung spart Zeit und reduziert Keime. Manuelle Dampfdüsen erfordern mehr Pflege, bieten jedoch mehr Kontrolle. Reinigungskomfort: Herausnehmbare Brühgruppen, spülmaschinenfeste Teile und Reinigungsprogramme sind Gold wert für den langfristigen Genuss. Größe und Kapazität: Prüfen Sie Abmessungen und Wassertank, besonders in kleinen Küchen. Zwei Tassen Funktion ist praktisch bei mehreren Kaffeetrinkern. Budget vs. Funktionen: Gute Einsteigergeräte unter 300 Euro liefern soliden Kaffee, während Premium-Modelle ab 500 Euro mit personalisierten Profilen und Luxus-Extras punkten.

Ihr perfekter Kaffeeautomat ist nur einen Klick entfernt

Ob Sie den Barista in sich zelebrieren oder einfach auf Knopfdruck aromatischen Kaffee wollen – in unserer Auswahl finden Sie garantiert das passende Modell. Luxus-Liebhaber greifen zum Siemens EQ6 plus, Kaffeekünstler mit Siebträger-Herz zum Sage Barista Express. Preisbewusste Einsteiger werden bei De’Longhi, Melitta oder Philips fündig. Welches Modell wird Ihr neuer täglicher Genussbegleiter?

