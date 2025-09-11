Apple iPhone 16: Darum lohnt es sich jetzt noch

Apple hat kürzlich das iPhone 17 vorgestellt, am 19. September ist Marktstart. Doch es gibt gute Gründe, jetzt noch zum iPhone 16 zu greifen.

Wie jedes Jahr im September dürfen Apple-Fans sich über die neue iPhone-Reihe freuen. Dieses Mal: Das iPhone 17, das neue Modell iPhone 17 Air sowie das iPhone 17 Pro und das Pro Max. Die Einstiegspreise von Apple sind wie gewohnt happig, sogar das günstigste Modell kratzt an der 1.000-Euro-Grenze. Lohnt sich das wirklich? Wir verraten, warum der Vorgänger iPhone 16 nach wie vor eine gute Wahl ist.

In aller Kürze: Was kann das neue iPhone 17?

Das iPhone 17 bringt unter anderem ein größeres 6,3-Zoll-Display mit adaptiver 120-Hertz-Bildrate und Always-On-Funktion – Funktionen, die die Konkurrenz schon lange in der Mittelklasse verbaut. Hinzu kommen eine verbesserte Dual-Kamera mit 48 Megapixeln Fusion-Funktion sowie eine 18-Megapixel-Frontkamera mit neuen Features. Ebenfalls neu: Angetrieben wird das iPhone 17 vom neuen A19-Chip und die kleinste Variante besitzt 256 Gigabyte Speicher.

Darum ist das iPhone 16 jetzt die bessere Wahl

Die Neuerungen im iPhone 17 sind zwar nützlich und teilweise längst überfällig für das Standard-Modell – bahnbrechend sind sie allerdings nicht. Das iPhone 16* ist daher immer noch eine hervorragende Wahl, besonders für Sparfüchse. Das Modell aus 2024 gibt es inzwischen für unter 700 Euro, das neue iPhone 17 hingegen kostet mindestens 949 Euro.

Das spricht weiterhin für das iPhone 16:

Günstigerer Preis: je nach Angebot bis zu 250 Euro Ersparnis gegenüber neuem iPhone 17

Starke und zuverlässige Hardware: A18-Chip arbeitet schnell und ausdauernd

Zukunftssicher dank KI-Unterstützung via Apple Intelligence

Noch mindestens vier Jahre Update-Support für Betriebssystem und Sicherheit

Apple iPhone 16 (128 GB, Teal) – 698,90 Euro bei Ebay (gratis Versand aus Deutschland)* © Apple / Anzeige

Auf technischer Seite verbucht das iPhone 16 ein helles 6,1 Zoll großes OLED-Display mit 60 Hertz, eine Dual-Kamera mit 48 Megapixeln inklusive 4K-Videoaufnahme sowie den schnellen A18-Chip. Mit Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 und natürlich 5G ist es auch in puncto Verbindung zukunftssicher ausgestattet.

iPhone 16 Pro: Technisch ähnlich wie das iPhone 17

Wer hingegen mehr Wert auf die technische Ausstattung legt als auf den Preis, kann ab dem 19. September entweder zum neuen iPhone 17 greifen – oder zum iPhone 16 Pro*, das mit ähnlicher Ausstattung kommt. Auch das Pro-Modell von letztem Jahr ist nämlich 6,3 Zoll groß und kommt mit Always-On-Display und 120 Hertz Bildrate.

Die Hauptkamera besitzt ebenfalls die Fusion-Funktion: Sie macht gleichzeitig Aufnahmen mit den verschiedenen Objektiven und setzt sie anschließend zu einer Aufnahme zusammen, um die beste Schärfe und Farbdarstellung zu erhalten. Natürlich erhält auch dieses Modell noch langen Update-Support, unterstützt künstliche Intelligenz und liefert Hardware-seitig eine starke Performance ab.

Apple iPhone 16 Pro (256 GB, Schwarz) – 1.189,00 Euro bei Media Markt* © Apple / Anzeige

iPhone 16: Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt für den Kauf

Wenn Sie ein Gerät suchen, das schon fast alles kann, aber deutlich günstiger ist, ist es sinnvoll, jetzt noch ein iPhone 16 zu kaufen. Auch das iPhone 16 Pro ist eine Top-Wahl mit vielen Features, die jetzt erst ins iPhone 17 eingezogen sind. Wer hingegen ein Upgrade möchte und die neuen Funktionen wie die adaptive Frontkamera oder bessere Leistung möchte, kann auf das iPhone 17 warten.

