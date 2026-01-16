Norwegen, Italien, Ägypten: Die besten Winter-Schnäppchen bei Lidl Reisen

Wir haben die 5 Hammer-Angebote für Familienurlaub bei Lidl Reisen & Experiences herausgesucht – bereit zum Buchen und perfekt für unvergessliche Momente.

Der nächste Familienurlaub steht an – und Sie wollen mehr Sonne, mehr Abenteuer und weniger Stress? Lidl Reisen macht es möglich: Top-Reiseziele, All Inclusive Verpflegung und Flug inklusive, perfekt für Familien, die den Sommer unbeschwert genießen möchten.

Ob Sandburgen am Meer, Poolaction für die Kids oder entspannte Momente am Strand für die Eltern – diese Angebote bringen die ganze Familie zusammen, ohne dass der Geldbeutel leidet. Mit diesen Preisen bekommen Sie alles, was einen perfekten Familienurlaub ausmacht: komfortable Hotels, abwechslungsreiche Animation, leckere All Inclusive-Buffets und spannende Freizeitmöglichkeiten – alles inklusive, alles direkt buchbar über Lidl Reisen.

Jetzt ist die Gelegenheit, gemeinsame Erinnerungen zu schaffen, neue Lieblingsstrände zu entdecken und den Alltag hinter Ihnen zu lassen. Wir haben die besten Familienurlaubsangebote herausgesucht, die Sonne, Spaß und Erholung perfekt kombinieren – ready für Ihre Buchung!

Türkei – Türkische Riviera – Alanya – 5* Justiniano Deluxe Resort © Lidl Reisen & Experiences

ab 444 € p. P., All Inclusive + Flug

Direkt am eigenen Sand- und Kiesstrand gelegen, bietet das Justiniano Deluxe Resort die perfekte Mischung aus Entspannung und Familienaction. Mit einer großzügigen Außenanlage, mehreren Pools, Kinderpool, Animation und Miniclub ist für Spaß für Groß und Klein rundum gesorgt. Für die Eltern warten Spa, Sauna, Dampfbad und Hamam, während Kinder den Spielplatz, Tischtennis oder Wasserrutschen genießen.

Highlights:

Direkte Strandlage am Hotelstrand

Kinderpool & mehrere Pools für jede Altersklasse

Animation & Miniclub, Spielplatz

Upgrade auf Doppelzimmer Komfort Meerblick

Spa & Wellness mit 20 % Ermäßigung

Ägypten - Hurghada - 4* Palm Beach Resort © Lidl Reisen & Experiences

ab 471 € p. P., All Inclusive + Flug

Direkt am hoteleigenen Sandstrand und zentral in Hurghada gelegen, ist das Palm Beach Resort der perfekte Ort für Familien, die Sonne, Meer und Action kombinieren möchten. Das Resort wurde 2024 umfassend renoviert und bietet 395 Zimmer, verteilt auf 6 Gebäude, sowie eine großzügige Poollandschaft mit Süßwasserpool, Kinderpool, Wasserrutschen und Ruhepool mit Whirlpool.

Für die Kleinen gibt es Miniclub, Babypool, Spielplatz und Kinderdisco, während Eltern im Spa oder bei einer Massage entspannen können. Sportfans kommen beim Fitness, Darts, Tischtennis oder Tennis auf ihre Kosten – für Wassersport und Tauchen gibt es lokale Anbieter direkt am Strand.

Highlights:

Direkte Strandlage & kristallklares Wasser

Miniclub, Kinderpool, Wasserrutschen, Babypool

Hurghada City Tour inklusive

Spa- & Wellnessangebote gegen Gebühr

Türkei - Antalya - 5* LABRANDA Alantur Resort © Lidl Reisen & Experiences

ab 512 € p. P., All Inclusive + Flug

Direkt an einem privaten Strandabschnitt inmitten eines weitläufigen botanischen Gartens gelegen, bietet das Labranda Alantur Resort Familien den perfekten Mix aus Entspannung, Luxus und Action. Mit 350 Zimmern, großzügiger Gartenanlage und kostenfreiem WLAN ist für Komfort und Flexibilität gesorgt.

Die Poollandschaft umfasst einen Aktivpool mit Wasserrutschen, einen Relaxpool ab 16 Jahren und einen beheizten Innenpool (bis Mitte Mai). Sportlich Aktive können sich beim Fitness, Tennis, Aerobic oder auf dem multifunktionalen Sportplatz austoben. Kinder lieben den Miniclub, Spielplatz und die Abendunterhaltung. Für Erholung sorgen das La Brise Spa, Türkisches Hammam, Sauna und Massagen.

Highlights:

Privater Strand & botanischer Garten

Poollandschaft inkl. Wasserrutschen und Relaxpool

Miniclub, Kinderanimation, Abendshows

2x À-la-carte Abendessen & Upgrade auf Doppelzimmer seitlicher Meerblick

Spa & Wellness für die Eltern

Ägypten - 5* Novotel Marsa Alam Beach Resort © Lidl Reisen & Experiences

ab 580 € p. P., All Inclusive + Flug

Direkt am hoteleigenen Sandstrand gelegen, bietet das Novotel Marsa Alam Beach Resort den perfekten Familienurlaub für Sonnenanbeter, Schnorchler und kleine Abenteurer. Mit 268 Zimmern, 3 Pools, Kinderbecken, Miniclub (4–12 Jahre) und Spielplatz ist für Groß und Klein alles dabei.

Die All Inclusive Verpflegung sorgt für kulinarische Vielfalt: Frühstück, Mittag- und Abendbuffets, Snacks, Eiscreme am Pool und lokale Getränke inklusive. Für besondere Momente gibt es 2x À-la-carte-Abendessen pro Aufenthalt, Obstkorb bei Anreise und Early Check-in / Late Check-out nach Verfügbarkeit.

Highlights:

Direkt am Privatstrand & kristallklares Wasser

Kinderclub, Kinderbecken, Spielplatz

2x À-la-carte-Abendessen inklusive

Poollandschaft & Minibar (Softdrinks)

Spa, Fitness & Wassersport gegen Gebühr

Italien - Adria - Camping Pra' delle Torri**** © Lidl Reisen & Experiences

ab 139 € p. P., SunLodge Safari Zelt (Eigenanreise)

Nur wenige Schritte vom feinsandigen Strand entfernt, bietet das Camping Pra’ delle Torri ein wahres Wasserparadies für Familien. Fünf Pools, ein Piratenbecken und der neue Slide Park mit zahlreichen Wasserrutschen garantieren Spaß für Kinder jeden Alters.

Die großzügige Anlage umfasst Restaurant, Bar, Aquapark, Sportplätze, Miniclub, Spielplätze und Animationsprogramme. Sportlich aktive Familien können sich bei Fußball, Tennis, Bogenschießen oder Beachvolleyball austoben. Wer es entspannt mag, genießt die Sonne am Privatstrand oder in den Pools.

Highlights:

Direkt am Strand & 5 Pools inkl. Slide Park & Kinderbecken

Miniclub, Animationsprogramm, Spielplätze

Sport & Aktivitäten: Fußball, Tennis, Tischtennis, Bogenschießen

Bis zu 3 Kinder bis 17 Jahre kostenlos im SunLodge Safari Zelt

Ägypten - Nilkreuzfahrt & Baden - 4* Shams Safaga Resort Ägypten © Lidl Reisen & Experiences

ab 831 € p. P., Flug + 7 Nächte Nilkreuzfahrt + 7 Nächte All Inclusive Badeurlaub

Zwei Urlaube in einem: Kultur pur auf dem Nil – Entspannung am Roten Meer.

Tagsüber gleitest du auf einem komfortablen 4*-Kreuzfahrtschiff vorbei an legendären Tempeln, Königsgräbern und antiken Stätten. Abends genießt du das Leben an Bord mit Sonnendeck, Pool und Panoramablick auf den Nil.

Im Anschluss wartet das 4 Shams Safaga Resort direkt am Privatstrand* auf dich: türkisblaues Wasser, feiner Sand, Pools, Wasserrutschen und jede Menge Freizeitangebote. Perfekt für Familien, Kulturfans und Sonnenanbeter.

Highlights:

7 Nächte Nilkreuzfahrt mit Vollpension

7 Nächte All Inclusive im Strandresort

Direkte Strandlage am Roten Meer

Familienfreundlich mit Kinderpool & Kids Club

Deutschsprachige Reiseleitung

20 % Rabatt im Spa

ab 1.999 € p. P. – Flug + 3 Nächte Mallorca + 11 Nächte Kreuzfahrt (Vollpension)

Urlaub hoch drei: Strand, Städte und Schiffserlebnis deluxe.

Du startest mit 3 entspannten Nächten auf Mallorca im 4*-Hotel THB Gran Bahía in Can Picafort – nur durch die Promenade vom Sandstrand getrennt, mit Meerblick, Pool und Halbpension. Sonne tanken, flanieren, Paella genießen – der perfekte Auftakt.

Dann heißt es: Leinen los auf der AIDAstella!

Auf 12 Decks erwartet dich schwimmender Urlaubs-Luxus: Pools & Whirlpools, Spa auf 2.600 m², Joggingparcours, Sportplätze, Shopping, Shows und 8 Restaurants – vom Buffet bis zum Gourmet.

Route der Traumziele:

Mallorca → Málaga → Cádiz → Lissabon (2 Tage!) → Cartagena → Valencia → Barcelona → Menorca → zurück nach Palma.

Jede Stadt ein Highlight – Kultur, Architektur, Tapas, Strände und mediterranes Lebensgefühl.

Highlights an Bord & an Land:

3 Nächte Badeurlaub auf Mallorca inkl. Halbpension

11 Nächte AIDAstella inkl. Vollpension & Trinkgelder

Pools, Spa, Sport & Entertainment an Bord

Mehrere Tage auf See zum Entspannen

Top-Städte im westlichen Mittelmeer

Baden, Kultur & Genuss in einer Reise

Scandic Holmenkollen Park © Lidl Reisen & Experiences

ab 835 € p. P. | 5 Nächte inkl. Frühstück (Familienzimmer)

Über den Dächern von Oslo schlafen – und mitten in der Natur aufwachen.

Das geschichtsträchtige Hotel aus 1894 thront 350 Meter über der Stadt direkt an der berühmten Holmenkollen-Schanze. Panorama-Blick, ikonische Architektur und Wald direkt vor der Tür: perfekter Mix aus City & Outdoor.

Dein Norwegen-Erlebnis:

Wanderwege starten direkt am Hotel

Im Winter: Weltcup-Pisten und Oslo Vinterpark in Minuten erreichbar

Skimuseum & Holmenkollen Arena direkt nebenan

Oslo-Zentrum in 30 Minuten mit der U-Bahn

So funktioniert’s

Buchen: Einfach auf Lidl Reisen die Wunschreise auswählen.

Alles inklusive: Flug, Hotel, All Inclusive Verpflegung – keine versteckten Kosten.

Top-Preis: Familienurlaub bis 600 € pro Person – exklusiv für Lidl Kunden.

Tipp: Früh buchen lohnt sich – viele Angebote sind limitiert und besonders bei Sommerurlauben heiß begehrt.

Fazit

Mit Lidl Reisen wird der Familienurlaub zum echten Highlight: All Inclusive, Flug inklusive, top Resorts und Unterhaltung für Groß und Klein. Jetzt nur noch Koffer packen, Kinder schnappen und unvergessliche Sommermomente genießen.

