Bosch Cookit Neujahrsaktion 2026: Cookit Sauber-Deal & XL-Deal sichern

Neues Jahr, neue Küchenpower! Ab heute startet die Bosch Neujahrsaktion 2026: Cookit Sauber-Deal & XL-Deal, jeweils in Schwarz und Weiß, machen Kochen, Dampfgaren und Mixen kinderleicht – nur vom 14.01.–10.03.2026. Jetzt Küche aufs nächste Level bringen!

Warum Bosch Cookit?

Der Bosch Cookit vereint Kochmaschine, Küchenhelfer und Multikocher in einem Gerät. Ob Dampfgaren, Rühren, Mixen, Zerkleinern oder sogar Sous-vide – der Cookit erleichtert den Küchenalltag enorm.*

Mit den neuen Deals wird der Einstieg noch einfacher: mehr Funktionen, mehr Zubehör, weniger Aufwand. Perfekt für Einsteiger:innen und ambitionierte Hobbyköche gleichermaßen.

Wir stellen Ihnen unsere Favoriten aus der Neujahrsaktion vor – vom praktischen Sauber-Deal bis zum XL-Deal für große Mengen – jeweils in Schwarz und Weiß, damit jeder seine Küche stilvoll aufrüsten kann.

Unsere Favoriten

Preis: 1.399 € **

Ideal für alle, die unkompliziert kochen wollen. Inklusive Reinigungshilfe: Mit dem Sauber-Deal gehört lästiges Schrubben der Vergangenheit an. Perfekt für schnelle Gerichte und einfache Alltagsküche

Zeitraum: 14.01. - 10.03.26 - solange der Vorrat reicht

in Schwarz und Weiß erhältlich

Cookit Set © Bosch

Preis: 1.599 €

Für Familien und ambitionierte Köche: XL-Mixbehälter, mehr Zubehör und Profi-Funktionen. Vom Dampfgaren großer Mengen bis hin zum perfekten Teig – alles in einem Gerät

Zeitraum: 14.01. - 10.03.26 - solange der Vorrat reicht

in Schwarz und Weiß erhältlich

Zusätzlich profitieren Sie von dauerhaften Vorteilen:

Serie 2 Freistehende Mikrowelle 44 x 26 cm Weiß © oe24

Bei Bosch gibt es Gratis-Lieferung auf Kleingeräte und versandkostenfreie Lieferung ab 50 € Bestellwert. Gilt für Kleingeräte, freistehende Mikrowellen, Zubehör, Ersatzteile sowie Reinigungs- und Pflegemittel – so macht Shoppen in der Küche noch mehr Spaß!

So funktioniert die Neujahrsaktion

Gültig: 14.01.–10.03.2026

Deals: Cookit Sauber-Deal & Cookit XL-Deal



Wo: Bei teilnehmenden Bosch-Händlern und online auf bosch-home.com

Tipp: Schnell zugreifen – die Aktion ist limitiert und nur für kurze Zeit gültig

Fazit

Mit dem Bosch Cookit wird Kochen nicht nur einfacher, sondern auch stylisch und smart. Egal ob Single-Haushalt, Familie oder ambitionierte Hobbyköche – die Neujahrsaktion 2026 bietet den perfekten Einstieg, um die Küche zu modernisieren.

*Aktionsbedingungen abrufbar unter cookit.at

