White Cookit mit umfangreichem Zubehör 
© Bosch
E-Commerce-Artikel
Alle Produkte werden von der Redaktion unabhängig ausgewählt. Im Falle eines Kaufs des Produkts nach Klick auf den Link erhalten wir ggf. eine Provision.

New Year New Deal!

Bosch Cookit Neujahrsaktion 2026: Cookit Sauber-Deal & XL-Deal sichern

14.01.26, 12:18 | Aktualisiert: 14.01.26, 13:33
Teilen

Neues Jahr, neue Küchenpower! Ab heute startet die Bosch Neujahrsaktion 2026: Cookit Sauber-Deal & XL-Deal, jeweils in Schwarz und Weiß, machen Kochen, Dampfgaren und Mixen kinderleicht – nur vom 14.01.–10.03.2026. Jetzt Küche aufs nächste Level bringen! 

Warum Bosch Cookit?

Der Bosch Cookit vereint Kochmaschine, Küchenhelfer und Multikocher in einem Gerät. Ob Dampfgaren, Rühren, Mixen, Zerkleinern oder sogar Sous-vide – der Cookit erleichtert den Küchenalltag enorm.*

Mit den neuen Deals wird der Einstieg noch einfacher: mehr Funktionen, mehr Zubehör, weniger Aufwand. Perfekt für Einsteiger:innen und ambitionierte Hobbyköche gleichermaßen.

Wir stellen Ihnen unsere Favoriten aus der Neujahrsaktion vor – vom praktischen Sauber-Deal bis zum XL-Deal für große Mengen – jeweils in Schwarz und Weiß, damit jeder seine Küche stilvoll aufrüsten kann. 

Lesen Sie auch

Unsere Favoriten 

1. Cookit Sauber-Deal

Küchenmaschttps://tidd.ly/457soYChine mit Kochfunktion, Cookit 

Küchenmaschttps://tidd.ly/457soYChine mit Kochfunktion, Cookit 

© Bosch

  • Preis: 1.399 € ** 
  • Ideal für alle, die unkompliziert kochen wollen. Inklusive Reinigungshilfe: Mit dem Sauber-Deal gehört lästiges Schrubben der Vergangenheit an. Perfekt für schnelle Gerichte und einfache Alltagsküche
  • Zeitraum: 14.01. - 10.03.26 - solange der Vorrat reicht
  • in Schwarz und Weiß erhältlich

2. Cookit XL-Deal

Cookit Set 

Cookit Set 

© Bosch

  • Preis: 1.599 € 
  • Für Familien und ambitionierte Köche: XL-Mixbehälter, mehr Zubehör und Profi-Funktionen. Vom Dampfgaren großer Mengen bis hin zum perfekten Teig – alles in einem Gerät
  • Zeitraum: 14.01. - 10.03.26 - solange der Vorrat reicht
  • in Schwarz und Weiß erhältlich 

Zusätzlich profitieren Sie von dauerhaften Vorteilen:

Serie 2 Freistehende Mikrowelle 44 x 26 cm Weiß 

Serie 2 Freistehende Mikrowelle 44 x 26 cm Weiß 

© oe24

Bei Bosch gibt es Gratis-Lieferung auf Kleingeräte und versandkostenfreie Lieferung ab 50 € Bestellwert. Gilt für Kleingeräte, freistehende Mikrowellen, Zubehör, Ersatzteile sowie Reinigungs- und Pflegemittel – so macht Shoppen in der Küche noch mehr Spaß! 

So funktioniert die Neujahrsaktion

Fazit

Mit dem Bosch Cookit wird Kochen nicht nur einfacher, sondern auch stylisch und smart. Egal ob Single-Haushalt, Familie oder ambitionierte Hobbyköche – die Neujahrsaktion 2026 bietet den perfekten Einstieg, um die Küche zu modernisieren.

*Aktionsbedingungen abrufbar unter cookit.at

**Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

