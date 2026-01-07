Putz-Reset 2026: Diese Geräte machen Ihr Zuhause an einem Wochenende blitzsauber

Neues Jahr, neuer Schwung – und der alte Staub muss weg. Wer jetzt ein paar smarte Putzgeräte nachrüstet, spart sich 2026 nicht nur Nerven, sondern oft auch richtig Geld: Viele Bestseller sind zum Jahresbeginn deutlich günstiger.

Der Klassiker: Kaum sind die Feiertage vorbei, zeigt sich das Zuhause wieder von seiner… ehrlichen Seite. Krümel in den Ecken, Pfotenabdrücke, Heizkörperstaub und Fenster, die das spärliche Tageslicht kaum noch durchlassen. Gute Nachrichten: Mit den richtigen Geräten wird aus dem großen Reinemachen ein recht überschaubares Projekt – wir zeigen, wie es geht.

Warum der Großputz zum Jahresbeginn – und welche Geräte braucht man wirklich?

Der Jahresbeginn ist für viele der Startschuss für einen Reset: Man räumt auf, sortiert aus und bringt die eigenen vier Wände auf ein sauberes Niveau. Praktisch daran: Gerade jetzt lohnt sich ein Blick auf die Grundausstattung. Denn wer die richtigen Helfer hat, braucht wesentlich weniger Zeit zum Putzen.

Typisch und sinnvoll für den großen Rundumschlag sind:

Saugen und Wischen (am besten in einem Rutsch – oder gleich automatisiert)

(am besten in einem Rutsch – oder gleich automatisiert) Detailarbeit (Fugen, Ecken, Heizkörper, unter Möbeln)

(Fugen, Ecken, Heizkörper, unter Möbeln) Spezialfälle (Fenster, Polsterflecken, Matratzen, Kamin/Ofen, Auto)

Und genau dafür kommen jetzt die passenden Geräte – mit saftigen Rabatten.

Die besten Putzgeräte-Deals zum Jahresbeginn

Roborock Q10 S5+ – Saugroboter fürs Saugen und Wischen ohne Drama

Wenn der Alltag ohnehin schon voll ist, ist ein Saugroboter mit Absaugstation so etwas wie ein kleiner Haushaltsengel. Dieses Modell übernimmt Saugen und Wischen und ist besonders dann praktisch, wenn regelmäßig Krümel, Haare oder Tierfell anfallen. Die Navigation hilft dabei, nicht planlos durchs Wohnzimmer zu irren und die Wischfunktion ist für den „frisch gewischt“-Effekt zwischendurch ideal – ohne dass gleich der große Putztag ausgerufen werden muss.

Roborock Q10 S5+ Set – für 231,92 statt 443,69 Euro bei Amazon* © roborock

Philips SpeedPro Max 5000 – Kabelloser Staubsauger für schnelle Runden

Ein guter Akkusauger ist wie ein guter Kaffee: Man merkt erst, wie sehr man ihn braucht, wenn er da ist. Das Modell von Philips ist für schnelle Einsätze gedacht – mal eben den Flur, die Küche oder die Sofaecke saugen. Praktisch sind die LED-Lichter an der Düse, weil Staub gern dort liegt, wo man ihn nicht sofort sieht. Pluspunkt: Mit Aufsätzen geht’s auch an Polster und enge Stellen.

Philips SpeedPro Max 5000 Series – für 191,59 statt 262,18 Euro bei Amazon* © Philips

ECOVACS WINBOT Mini – Fensterputzroboter für saubere Scheiben ohne Kletterpartie

Fenster putzen ist das, worauf wirklich keiner so richtig Lust hat. Ein kompakter Fensterputzroboter nimmt Ihnen den unliebsamen Teil der Hausarbeit ab – praktisch gerade für große Glasflächen, Wintergärten oder schwer erreichbare Ecken. Die Wasserzerstäubung ist vor allem dann angenehm, wenn man nicht mit zu viel Flüssigkeit arbeiten will. Kurz: Mehr Licht, weniger Genervtsein.

ECOVACS WINBOT Mini – für 231,92 statt 301,51 Euro bei Amazon* © ECOVACS

HAUSHOF Elektrische Reinigungsbürste – Akku-Schrubber für Bad, Fliesen und Fugen

In Bad und Küche sind es vor allem dreckige Fugen, die Kopfzerbrechen bereiten können. Eine elektrische Reinigungsbürste nimmt Ihnen das mühsame Schrubben ab – besonders bei Fliesen, Waschbeckenrändern oder in Duschbereichen. Mit mehreren Aufsätzen ist für jeden Bedarf die passende Bürstengröße am Start. Wenn Sie künftig „nur mal kurz was wegmachen“ wollen, ist die Reinigungsbürste der perfekte und vor allem gründliche Helfer.

HAUSHOF Elektrische Reinigungsbürste – für 30,24 statt 40,33 Euro bei Amazon* © HAUSHOF

Vileda Steam Plus – Dampfreiniger für hygienische Böden

Dampf ist die Geheimwaffe, wenn Böden schnell wieder frisch und glänzend wirken sollen. Der Dampfreiniger eignet sich für Hartböden und ist besonders praktisch, wenn man ohne viel Reinigungsmittel arbeiten möchte. Durch die kurze Aufheizzeit ist er ein besonders schneller Geselle – einstecken, loslegen, fertig.

Vileda Steam Plus Dampfreiniger – für 65,53 statt 90,74 Euro bei Amazon* © Vileda

Fanttik Slim V10 – Mini-Staubsauger für Auto, Tastatur und die kleinen Katastrophen

Nicht jeder Schmutz braucht ein großes Gerät – manchmal braucht es Präzision. Der Fanttik ist ein kompakter Sauger für Autoinnenräume, den Schreibtisch, die Tastatur und all die Stellen, an denen sich Krümel verstecken, als hätten sie einen Mietvertrag. Ideal als Zwischendurch-Helfer, wenn man schnell Ordnung will, ohne die ganze Putz-Show zu starten.

Fanttik Slim V10 Mix – für 50,41 statt 90,74 Euro bei Amazon* © Fanttik

Vax SpotWash Duo – Fleckenreiniger für Teppich, Sofa und Polster

Polsterflecken sind oft sehr störrisch. Ein tragbarer Fleckenreiniger ist dafür gemacht, Flüssigkeiten und Schmutz aus Teppich, Couch oder Autositzen zu holen, bevor sich das Ganze „einlebt“. Praktisch: Der Schlauch und die Aufsätze bringen Sie dorthin, wo es sonst unangenehm wird.

Vax SpotWash Duo – für 121,00 statt 171,42 Euro bei Amazon* © Vax

HAUSHOF Milbensauger – Matratzenreiniger für Bett, Sofa und Textilien

Matratzen werden oft vergessen – bis man einmal sieht, was da so rauskommt. Ein Milbensauger ist für Polster, Matratzen und Kissen gedacht und hilft dabei, feine Partikel aus tieferen Schichten zu holen. Das ist vor allem dann sinnvoll, wenn Sie im Schlafzimmer ein wirkliches Frischegefühl haben wollen – nicht nur optisch, sondern im Sinne von tiefenrein.

HAUSHOF Milbensauger für Matratzen – für 68,56 statt 80,66 Euro bei Amazon* © HAUSHOF

Aschesauger – Kamin- und Ofen-Reinigung ohne Staubwolken

Wer Kamin oder Ofen nutzt, kennt die unangenehme Staubwolke beim Ausleeren. Ein Aschesauger ist dafür da, Aschereste sauber aufzunehmen – ohne dass sich feiner Staub im Raum verteilt. Wichtig dabei: Nur abgekühlte Asche saugen. Dann ist das Gerät ein echter Gamechanger.

Aschesauger für Kamin (20L) – für 76,52 statt 110,92 Euro bei Amazon*

© VANPORE

Teleskop-Waschbürste – Für Wintergarten, Terrassendach und hohe Flächen

Hohe Glasflächen und Dächer sind die Orte, an denen Schmutz gern langfristige Beziehungen eingeht. Mit einer Teleskop-Waschbürste kommen Sie da ganz leicht dran, und zwar ohne akrobatische Einlagen. Gerade für Wintergarten, Terrassendach oder ähnliche Flächen ist das ein praktisches Werkzeug, wenn man regelmäßig „einmal drüber“ gehen möchte.

Teleskop Waschbürste (3,6 m) – für 30,24 statt 70,57 Euro bei Amazon* © BoomDing

Sprühwischer MANGOTIME – Schnelle Bodenreinigung für den Alltag

Für den Alltag ist ein Sprühwischer oft die entspannteste Lösung: Wasser oder verdünnter Reiniger in den Tank, abdrücken, wischen – fertig. Das ist nicht der absolute Grundreinigungs-Hero, aber genau richtig für die schnelle Runde, wenn Besuch kommt oder man einfach wieder saubere Laufwege will.

Sprühwischer Bodenwischer mit Sprühfunktion – für 17,99 statt 21,17 Euro bei Amazon* © MANGOTIME

Heizkörperbürste 2.0 (2er-Set) – Für Heizkörperstaub, der sich gern versteckt

Heizkörperstaub ist der Klassiker: Man sieht ihn nicht ständig, aber gerade für Allergiker ist er der Horror. Mit einer langen Heizkörperbürste kommen Sie zwischen Lamellen und hinter Ecken, ohne dass Sie improvisieren müssen. Das ist besonders vor sowie nach der Heizsaison ein echtes Must-have und lohnt sich definitiv auch für eine Reinigung zwischendurch.

Heizkörperbürste 2.0 (2er Set) – für 11,59 statt 17,09 Euro bei Amazon* © LOBENSWERK

Teleskop-Staubwedel – Für Decken, Ecken und Spinnweben mit Höhenvorteil

Spinnweben sind erstaunlich hartnäckig – und befinden sich bevorzugt dort, wo man nicht hinkommt. Ein teleskopierbarer Staubwedel holt Staub und feine Haare von hohen Stellen, Lampen, Schränken oder aus Zimmerecken. Das ist die Art Tool, die man einmal nutzt – und dann nie wieder missen will.

Staubwedel Teleskop (240 cm) – für 15,07 statt 22,18 Euro bei Amazon* © BAMBUA

Lifewit Besen für schwere Aufgaben – Für Terrasse, Garage, Gehwege und Co.

Manchmal braucht es keinen Hightech-Roboter, sondern einfach einen Besen, der seine Aufgabe richtig ernst nimmt. Dieses Modell ist für drinnen und draußen gedacht – Garage, Hof, Terrasse, aber auch große Flächen im Haus. Der Winkelkopf hilft in den Ecken, und der lange Stiel spart Ihnen das ständige Bücken.

Lifewit Außen/Innen-Besen – für 11,99 statt 17,14 Euro bei Amazon* © Lifewit

Worauf sollte Sie beim großen Reinemachen achten?

Ein paar Basics entscheiden darüber, ob der Putztag effizient wird – oder sich wie eine Endlosschleife anfühlt:

Von oben nach unten arbeiten: Erst Staub an hohen Stellen, dann Flächen, dann Boden. Sonst putzen Sie doppelt.

Erst Staub an hohen Stellen, dann Flächen, dann Boden. Sonst putzen Sie doppelt. Erst trocken, dann feucht: Staub und Krümel zuerst weg, danach wischen oder dampfen.

Staub und Krümel zuerst weg, danach wischen oder dampfen. Die richtigen Aufsätze nutzen: Fugen, Polster, Kanten – die Details kosten Zeit, wenn das Werkzeug nicht passt.

Fugen, Polster, Kanten – die Details kosten Zeit, wenn das Werkzeug nicht passt. Spezialfälle getrennt behandeln: Fenster, Matratze, Polsterflecken – dafür sind Extra-Geräte oft wirklich sinnvoll.

Welche Geräte lohnen sich am meisten?

Wenn Sie mit möglichst wenig Anschaffungen möglichst viel abdecken möchten, sind das die typischen „Top 2“:

Saugen/Wischen im Alltag: Ein Saugroboter mit Wischfunktion oder ein starker Akkusauger nimmt Ihnen die tägliche Grundlast ab.

Ein Saugroboter mit Wischfunktion oder ein starker Akkusauger nimmt Ihnen die tägliche Grundlast ab. Das, was sonst liegen bleibt: Ein Fleckenreiniger (Sofa/Teppich/Auto) oder ein Dampfreiniger (Hartböden) liefert den „Wow“-Effekt, den man nach dem Putzen sehen und fühlen will.

Mit den richtigen Deals startet Ihr Zuhause sauber ins neue Jahr

Der Jahresbeginn ist die perfekte Zeit, um das Reinemachen einfacher zu gestalten. Wer Saugen und Wischen clever löst, dazu ein Tool für Details (Fugen, Heizkörper, hohe Ecken) und bei Bedarf ein Spezialgerät (Fenster, Polster, Matratze) ergänzt, hat 2026 deutlich weniger Putzstress. Und wenn’s dann noch Rabatte wie zum Jahresstart gibt, fühlt sich echte Sauberkeit plötzlich greifbar nah an.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.