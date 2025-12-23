Dieser Dyson-Staubsauger ist im saugstarken Angebot bei Media Markt

Viel Saugkraft für wenig Geld: Media Markt reduziert einen beliebten Dyson-Akkusauger deutlich. Der Dyson V8 Advanced ist aktuell für 249 Euro erhältlich – und liegt damit klar unter dem bisherigen Preisniveau.

Kabellose Staubsauger machen die Haushaltsarbeit schon deutlich einfacher – und ersparen den nervigen Kabelsalat. Besonders die Dyson-Serie gilt als bewährter Allrounder für Wohnungen und kleinere Häuser. Media Markt bietet den Dyson V8 Advanced derzeit zum vergünstigten Preis an. Wir checken den Deal.

Dyson V8 Advanced: Bewährte Technik zum reduzierten Preis

Der Dyson V8 Advanced arbeitet mit einem akkubetriebenen Motor und erreicht eine Saugleistung von bis zu 115 AirWatt. Laut Hersteller sind bis zu 40 Minuten Laufzeit möglich, was für die regelmäßige Reinigung von Wohnungen ausreichen sollte. Der Staubsauger arbeitet außerdem ohne Beutel, sondern mit einem Staubbehälter, der einfach entleert werden kann.

Im Lieferumfang sind mehrere Aufsätze enthalten, darunter eine Motorbar-Bodendüse, eine Kombidüse sowie eine Fugendüse. Damit eignet sich der Akkusauger laut Hersteller für Hartböden, Teppiche und schwer erreichbare Stellen gleichermaßen.

Staubbehälter: 0,54 Liter

Akkulaufzeit: maximal 40 Minuten

Zubehör: Motorbar-Bodendüse, Fugendüse, Kombi-Zubehördüse, Ladegerät, Wandhalterung

Leistung: 115 AirWatt

Dyson V8 Advanced Staubsauger– für 249 Euro bei Media Markt* © Dyson

Media Markt bietet den Dyson V8 Advanced derzeit für 249 Euro an – anstelle der regulären 399 Euro. Das entspricht einer Ersparnis von 150 Euro und macht das Modell auch für preisbewusstere Haushalte interessant, denn günstiger gibt es den Staubsauger derzeit nirgends zu kaufen.

