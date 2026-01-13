Vegane Küche leicht gemacht: Pflanzenbasierte Rezepte für jeden Tag

Erfolgsbloggerin Michaela Vais aka „Ela Vegan“ zeigt, wie einfach pflanzliches Kochen sein kann – vollwertig, allergiefreundlich und mit praktischen Alternativen. Kochen Sie die Rezepte unbedingt nach, sonst entgeht Ihrem Gaumen etwas Köstliches!
Karfiol-Curry-Auflauf
© Christian Verlag/Michaela Vais; Portraitfotografie: Karolina Tsanov
Zutaten für 2 Personen
Für das Curry:
- 1 mittelgroßer Karfiol
- 250 g gehackte Paradeiser aus der Dose
- 3 fein gehackte Knoblauchzehen
- 2,5 cm frischer, gehackter oder
- geriebener Ingwer
- 2 TL Currypulver
- je ½ TL Salz, Zwiebelpulver, Knoblauchpulver, Paprikapulver, gemahlener Kreuzkümmel
- ¼ TL schwarzer Pfeffer
Für die Sauce:
- 120 ml Kokosmilch aus der Dose
- 1 EL Maisstärke oder Tapiokastärke
- 1 EL Hefeflocken (optional)
- 1⁄3 TL Salz
- ¼ TL Räucherpaprika
Andere Zutaten:
- geriebener veganer Käse nach Geschmack
Zubereitung * LEICHT * 40 MIN
- Den Karfiol in mundgerechte Röschen schneiden, in einen großen Topf mit Salzwasser (oder Gemüsefond) geben und zum Kochen bringen. Etwa 10 Minuten lang oder bis er gar ist (nicht zu lange) kochen, dann das Wasser abgießen.
- Den Backofen auf 180 °C vorheizen. Die Paradeiser, den frischen Knoblauch, den Ingwer und alle Gewürze in eine ofenfeste Pfanne oder Auflaufform geben. Umrühren und die gekochten Karfiolröschen hinzufügen.
- Die Zutaten für die Oberssauce in eine mittelgroße Schüssel geben und gut verquirlen, dann über die Karfiolmischung gießen.
- Den Auflauf 10 Minuten im Ofen backen, dann umrühren. Mit veganem Käse bestreuen und weitere 10 Minuten backen. Mit gekochtem Reis oder Naan servieren und genießen. Reste können abgedeckt im Kühlschrank bis zu 3 Tage aufbewahrt werden.
Gefüllte Erdäpfeltaler
© Christian Verlag/Michaela Vais; Portraitfotografie: Karolina Tsanov
Zutaten für 8 Stück
Für den Teig:
- 1 kg vorwiegend festkochende Erdäpfel
- Salz, Pfeffer, Muskatnuss (nach Geschmack)
- 80 g Reismehl (oder normales Mehl)
- 40 g Maisstärke
Für die Füllung:
- 1 gewürfelte Zwiebel
- 250 g geschnittene Champignons
- 2 fein gehackte Knoblauchzehen
- 1 gewürfelte Paprika
- ½ gewürfelte Zucchini
- Salz und Pfeffer (nach Geschmack)
- 1 TL italienische Gewürzmischung
- 1 TL Zwiebelpulver
- 1 TL Knoblauchpulver
- ½ TL gemahlener Kreuzkümmel
- ¼ TL Chiliflocken
Zusätzliche Zutaten:
- Öl zum Anbraten
- veganer Käse nach Geschmack (optional)
Zubereitung * LEICHT * 50 MIN
- Teig: Erdäpfel schälen, klein schneiden und in gesalzenem Wasser etwa 20 Minuten lang kochen. Mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss würzen und mit einem Erdäpfelstampfer stampfen. (Bitte keine Küchenmaschine verwenden, ansonsten wird das Erdäpfelpüree klebrig).
- Püree abkühlen lassen (währenddessen die Füllung vorbereiten), danach Mehl und Stärke hinzugeben und alles gut mit den Händen vermengen.
- Füllung: Zwiebel in einer Pfanne mit etwas Öl 3–4 Minuten anbraten, Champignons, Knoblauch, Paprika und Zucchini hinzugeben. Alles ein paar Minuten anbraten, Salz, Pfeffer und Gewürze dazugeben.
- Aus dem Teig nun etwa 8 große Bällchen formen (je ca. 120 g), in die Mitte eine Mulde drücken und ca. 1½ Esslöffel von der Füllung reingeben (ggf. noch veganen Käse dazugeben). Die Bällchen vorsichtig verschließen und etwas flach drücken, damit sie aussehen wie dicke Pancakes.
- Ca. 2 Esslöffel Öl in der Pfanne erhitzen und die Erdäpfeltaler bei mittlerer Temperatur anbraten, bis sie von beiden Seiten goldbraun sind. Sie sind dann von außen knusprig und von innen weich. Wenn du sie noch ein bisschen knuspriger haben möchtest, kannst du sie zusätzlich für etwa 20 Minuten bei 190 °C im Ofen backen.
© Christian Verlag/Michaela Vais; Portraitfotografie: Karolina Tsanov
Einfach köstlich & vegan. 100 glutenfreie Lieblingsrezepte für jeden Tag. Christian Verlag/27,80 Euro