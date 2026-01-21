Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 21.01.2026

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Geben Sie sich doch ein bisschen sanfter, gefühlvoller und sensibler!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Zeigen Sie Ihre verständnisvolle Seite! Damit kommen Sie besser an.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Ein bisschen achtsamer und rücksichtsvoller! Man ist heute sensibel.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Verwöhnen Sie Ihr Herzblatt, dann kehrt heute wieder mehr Harmonie ein!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Stellen Sie Ihre Eigeninteressen zurück, seien Sie viel einfühlsamer!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Ziemlich sensibles Klima. Es wäre klug, heute mehr Abstand zu halten.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Nicht zu fordernd! Man braucht viel mehr Feingefühl und Verständnis.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Man braucht Ihr Verständnis. Seien Sie offen für Wünsche des Partners!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Seien Sie heute besonders rücksichtsvoll! Leise, sanft und geduldig!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Wenn Sie Verständnis zeigen, klappt auch die Verständigung besser.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Gehen Sie mit den Gefühlen Ihres Gegenübers möglichst behutsam um!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.

Liebe: Sie haben einen Sympathiebonus. Lassen Sie aber Ihre Erwartungen los!

Ob Sie den kosmischen Einflüssen vertrauen oder einfach nur neugierig sind – lassen Sie sich von den Sternen inspirieren, bleiben Sie offen für neue Möglichkeiten und hören Sie stets auf Ihre innere Stimme. So werden Sie für das, was kommt, bestens gerüstet sein.