Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 21.01.2026
© oe24

Gerda Rogers

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 21.01.2026

Von
21.01.26, 00:00
Teilen

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 21.01.2026
© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

  • Liebe:Geben Sie sich doch ein bisschen sanfter, gefühlvoller und sensibler!
  • Beruf:Seien Sie etwas geduldiger, auch wenn man sich ungeschickt anstellt!
  • Fitness:Lassen Sie sich und anderen mehr Zeit! Stress ist nicht zielführend.

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 21.01.2026
© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

  • Liebe:Zeigen Sie Ihre verständnisvolle Seite! Damit kommen Sie besser an.
  • Beruf:Verlässlicher Rückhalt ist wichtig und eine helfende Hand genauso.
  • Fitness:Befreien Sie sich von Belastendem, lassen Sie mal allen Druck los!

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 21.01.2026
© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

  • Liebe: Ein bisschen achtsamer und rücksichtsvoller! Man ist heute sensibel.
  • Beruf: Nehmen Sie sich mehr Zeit für die Anliegen anderer. Geduldig zuhören!
  • Fitness:Möglichst gelassen und entspannt voran! Mehr Ruhe ist heute wichtig.

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 21.01.2026
© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

  • Liebe:Verwöhnen Sie Ihr Herzblatt, dann kehrt heute wieder mehr Harmonie ein!
  • Beruf:Wenn Sie einlenken, nimmt man auch auf Ihre Wünsche eher Rücksicht!
  • Fitness:Sich gemeinschaftsdienlich zu verhalten, tut auch Ihrem Befinden gut.

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 21.01.2026
© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

  • Liebe:Stellen Sie Ihre Eigeninteressen zurück, seien Sie viel einfühlsamer!
  • Beruf:Fingerspitzengefühl! Gehen Sie achtsamer auf Interessen anderer ein!
  • Fitness:Nehmen Sie sich auch für Ihre seelischen Bedürfnisse genügend Zeit!

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 21.01.2026
© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

  • Liebe:Ziemlich sensibles Klima. Es wäre klug, heute mehr Abstand zu halten.
  • Beruf:Zurückhaltung mit Kritik! Sie könnten den Teamgeist beeinträchtigen.
  • Fitness:Nicht provozieren lassen! Cool bleiben, keine voreiligen Aktionen!

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 21.01.2026
© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

  • Liebe:Nicht zu fordernd! Man braucht viel mehr Feingefühl und Verständnis.
  • Beruf:Geduldiger und aufmerksamer, um Missverständnisse zu vermeiden!
  • Fitness:Tun Sie mehr für Ihr inneres Gleichgewicht! Durchatmen und relaxen!

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 21.01.2026
© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

  • Liebe:Man braucht Ihr Verständnis. Seien Sie offen für Wünsche des Partners!
  • Beruf:Bringen Sie sich kooperativ ein, auch wenn Sie anderer Meinung sind!
  • Fitness:Wasser ist Ihr Wohlfühlelixier. Ein entspannendes Bad ist heute ideal.

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 21.01.2026
© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

  • Liebe:Seien Sie heute besonders rücksichtsvoll! Leise, sanft und geduldig!
  • Beruf: Drängen Sie niemanden zu Entscheidungen, lassen Sie sich mehr Zeit!
  • Fitness:Wer seine Unruhe nicht im Griff hat, sollte mal kurz zurückschalten.

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 21.01.2026
© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

  • Liebe:Wenn Sie Verständnis zeigen, klappt auch die Verständigung besser. 
  • Beruf:Ihre Kompetenz kann Halt geben. Hilfsbereitschaft ist willkommen.
  • Fitness:Trinken Sie mehr! Wasser ist heute für Körper und Seele sehr wichtig.

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 21.01.2026
© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

  • Liebe:Gehen Sie mit den Gefühlen Ihres Gegenübers möglichst behutsam um!
  • Beruf:Keine voreiligen, unüberlegten Aktionen! Genaue Kontrolle ist wichtig.
  • Fitness:Gelassener! Wer andere nicht stresst, kommt auch selbst eher zu Ruhe.

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 21.01.2026
© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.

  • Liebe: Sie haben einen Sympathiebonus. Lassen Sie aber Ihre Erwartungen los!
  • Beruf:Mehr Vertrauen in Ihre Intuition! Die findet bessere Entscheidungen.
  • Fitness:Folgen Sie Ihrem Rückzugsbedürfnis und gönnen Sie sich mehr Ruhe!

Ob Sie den kosmischen Einflüssen vertrauen oder einfach nur neugierig sind – lassen Sie sich von den Sternen inspirieren, bleiben Sie offen für neue Möglichkeiten und hören Sie stets auf Ihre innere Stimme. So werden Sie für das, was kommt, bestens gerüstet sein.

