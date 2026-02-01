Geheimtipps in Spanien: 5 unbekannte Traumorte

Weniger Menschen, mehr Spanien: Diese fünf Orte zeigen, wie traumhaft das Land abseits von Barcelona, Madrid & Co. sein kann.

Die Reisetrends sind gerade ziemlich eindeutig: Alle haben ein bisschen genug von überfüllten Hotspots, ewigen Warteschlangen und Instagram-Spots mit Menschenstau. Stattdessen suchen viele nach kleinen, entspannten Orten mit echtem Urlaubsgefühl. Die gute Nachricht: Das geht auch in Spanien - ganz ohne Madrid, Barcelona oder Mallorca.

1. Zumaia: Drama-Küste deluxe

Zumaia liegt an der baskischen Atlantikküste, nicht weit von San Sebastián entfernt, fühlt sich aber wie eine ganz andere Welt an. Der Ort ist vor allem für seine spektakulären Felsformationen und steilen, sattgrünen Klippen bekannt. Die Küste hier wirkt fast schon surreal schön. Zwischen zwei Flussmündungen gelegen, verbindet Zumaia Natur und kleine Altstadt auf sehr entspannte Weise. Neben Strand und Küste lohnt sich auch ein Besuch der festungsartigen Kirche sowie des Museums von Maler Ignacio Zuloaga, inklusive Werken von Goya, El Greco und Co. Ein Ort für alle, die Spanien gerne ein bisschen wilder mögen.

2. Ruta de los Pueblos Blancos: Die weiße Dorfstraße Andalusiens

Wenn Sie lieber mehrere kleine Orte statt nur eines Reiseziels entdecken möchten, ist die Ruta de los Pueblos Blancos perfekt. Zwischen Cádiz und Málaga ziehen sich insgesamt 19 weiß getünchte Bergdörfer durch das andalusische Hinterland. Weiße Häuser, enge Gassen, kleine Plätze, Blumentöpfe an jeder Ecke - Postkartenmotiv nach Postkartenmotiv. Hier erleben Sie Andalusien von seiner ruhigeren, authentischeren Seite. Und wenn noch Zeit bleibt: Ein Abstecher nach Ronda mit seiner berühmten Schlucht gehört eigentlich fix dazu.

3. Ribadesella: Spaniens grüne Küste von ihrer schönsten Seite

Ribadesella liegt an der Costa Verde im Norden Spaniens und ist genau die richtige Mischung aus Meer, Natur und hübscher Altstadt. Der kleine Fischerort wurde schon im 13. Jahrhundert gegründet und liegt direkt an der Mündung des Flusses Sella. Was Sie hier erwartet? Spaziergänge entlang der Promenade, dramatische Steilküsten am Kantabrischen Meer und überraschend schöne Strände. Ein echtes Highlight ist außerdem die Tropfsteinhöhle Tito Bustillo mit prähistorischen Malereien. Und wenn Sie Lust auf Natur haben: Der Nationalpark Picos de Europa ist gleich ums Eck. Perfekt für alle, die Spanien einmal ganz grün erleben wollen.

4. Llanes: Das kleine „Venedig“ Asturiens

Nur ein paar Kilometer von Ribadesella entfernt liegt Llanes, und ja, Einheimische nennen den Ort tatsächlich gerne das „Venedig von Spanien“. Der alte Hafen liegt mitten im Ort und ist über einen Kanal mit dem Meer verbunden. Genau das sorgt für diese besonders entspannte, fast filmreife Stimmung. Tagsüber locken traumhafte Badebuchten wie Playa de Poo, Playa de Barro oder Playa de Torimbia. Abends wird durch die kleinen Gassen flaniert, Tapas inklusive. Dazu kommen eine mittelalterliche Stadtmauer, ein alter Burgturm und die Basilika Santa María del Conceyu. Kurz gesagt: Slow Travel in seiner schönsten Form.

5. Ávila: Mittelalter-Vibes ohne Touristenmassen

Ávila ist bei Spanier:innen längst beliebt, international aber immer noch ein absoluter Geheimtipp. Die Stadt ist vor allem für ihre beeindruckende, rund 2,5 Kilometer lange Stadtmauer bekannt, die längste und am besten erhaltene in ganz Westeuropa. Drinnen warten Kopfsteinpflaster, kleine Plätze, alte Kirchen und dieses ganz spezielle, entschleunigte Flair. Perfekt für alle, die abschalten wollen und lieber durch historische Gassen spazieren, als sich durch Menschenmengen zu schieben. Praktisch: Ávila lässt sich ideal mit Ausflügen nach Salamanca oder Segovia verbinden.

Spanien, aber ohne Trubel.