luca zidane
© getty

Trotz Strafe

Zidane greift bei der WM 2026 mit Algerien gegen ÖFB-Team an

21.01.26, 21:40
Teilen

lgeriens Teamtorhüter Luca Zidane hat am Mittwoch für seine Beteiligung an Tumulten nach dem 0:2-Viertelfinal-Aus gegen Nigeria beim Fußball-Afrika-Cup eine Zwei-Spiele-Sperre ausgefasst.  

Der Sohn der französischen Fußballlegende Zinedine Zidane verpasst dennoch kein Spiel bei der WM in den USA, Kanada und Mexiko, wo die Algerier Gegner des österreichischen Nationalteams sind.

Zinedine Zidane
© AFP

In der Qualifikation  

Der 27-Jährige darf die Strafe in der nächsten Qualifikation zum Kontinentalbewerb absitzen.

Gegner des ÖFB-Team 

Algerien trifft bei der Weltmeisterschaft erst in der finalen dritten Gruppen-Runde auf das ÖFB-Team. Die ersten zwei Spiele bestreiten die Nordafrikaner gegen Weltmeister Argentinien (16. Juni) und Jordanien (22. Juni).

