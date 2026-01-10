ÖFB-WM-Gegner Algerien im Afrika-Cup-Viertelfinale out

Algerien hat sich im Viertelfinale des Fußball-Afrika-Cups in Marokko aus dem Turnier verabschiedet.

Österreichs WM-Gruppengegner verlor am Samstag in Marrakesch gegen Nigeria verdientermaßen 0:2, die Treffer erzielten Victor Osimhen (47.) und Akor Adams (57.). Die Algerier hatten als Titel-Mitfavorit gegolten. Nigeria trifft nun im Semifinale in vier Tagen in Rabat auf Marokko. Ebenfalls in der Vorschlussrunde ist Ägypten nach einem 3:2 über Titelverteidiger Elfenbeinküste.

Das Duell zwischen der torgefährlichsten Mannschaft des Turniers (Nigeria) und dem defensivstärksten Team (Algerien) war eine klare Angelegenheit. Nach einer dominant geführten ersten Hälfte belohnte sich Nigeria in der zweiten Hälfte. Stürmerstar Victor Osimhen traf per Kopf und legte zehn Minuten später auf Akor Adams ab, der Luca Zidane - den Sohn von Zinedine Zidane - im Tor Algeriens gekonnt aussteigen ließ.

Nigeria weiter im Rennen um vierten Afrika-Cup-Sieg

Das defensiv eingestellte Algerien, das wie Nigeria alle drei Gruppenspiele gewann, fand keine Antwort auf den Doppelschlag. Die "Wüstenfüchse" müssen weiter auf den dritten Titel nach 1990 und 2019 warten. Unterdessen strebt Nigeria den vierten Sieg im Afrika-Cup an, den ersten seit 13 Jahren.

Für die Elfenbeinküste ist der Traum vom neuerlichen Afrika-Cup-Triumph geplatzt. Der Titelverteidiger geriet durch Omar Marmoush früh in Rückstand (4.), Rami Rabia legte nach (32.). Ein Eigentor von Ahmed El Fotouh (40.) ließ die Ivorer wieder hoffen, doch Mohamed Salah erhöhte auf 3:1 (52.). Der zweite Treffer der Elfenbeinküste durch Guela Doue (73.) kam zu spät. Auf Ägypten wartet nun im Halbfinale am Mittwoch in Tanger die Auswahl des Senegal.