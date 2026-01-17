Hammer-Gerücht: Zinedine Zidane vor Rückkehr auf die Trainerbank

Mit Real Madrid und Manchester United sind gerade zwei Spitzenklubs offiziell auf Trainersuche, und jetzt melden auch noch französische Medien, dass Zinedine Zidane kurz vor seinem Comeback steht.

Mit dem Jahreswechsel begann sich das Trainer-Karussell in Europas Top-Ligen wie wild zu drehen, Chelsea handelte nach dem Rauswurf von Enzo Maresca sofort und verpflichtete Liam Rosenior. Danach mussten Ruben Amorim bei Manchester United und auch Xabi Alonso bei Real Madrid den Platz an der Seitenlinie räumen.

Die beiden Spitzenklubs präsentierten Vereinslegenden als Übergangslösungen bis Jahresende. Bei den Red Devils soll Michael Carrick die Saison retten, in Spanien wird bis zum Sommer auf die Dienste von Alvaro Arbeloa vertraut. Doch wer dann folgt, ist völlig offen. Noch dazu könnten auch der FC Liverpool oder Tottenham mit Saisonende einen neuen Coach suchen.

Immer wieder werden mit diesen Posten dieselben Personen in Verbindung gebracht. Jürgen Klopp, Oliver Glasner, Julian Nagelsmann gelten als heiße Kandidaten. Fast schon still wurde es um einen anderen Erfolgs-Coach: Zinedine Zidane.

Seit 5 Jahren ohne Job

Seit seinem Aus als Trainer bei Real Madrid 2021 wartet der französische Superstar auf ein Job-Angebot, das ihn vollkommen überzeugt. Manchester United soll schon vor Jahren eine Absage vom mittlerweile 53-Jährigen kassiert haben.

Nach dem Alonso-Aus in Madrid kursierte der Name Zidane kurz bei den Königlichen, doch ein drittes Engagement ist vorerst kein Thema für den Trainer, der dreimal in Folge die Champions League mit den Madrilenen gewinnen konnte.

Franzosen berichten von Verhandlungen

Doch jetzt meldet die gut informierte französische Zeitung L'Equipe, dass "Zizou" bereits in Verhandlungen mit seinem nächsten Arbeitgeber stehen soll. Demnach dürfte der Franzose mit algerischen Wurzeln ab August die französische Nationalmannschaft übernehmen.

© Getty

Didier Deschamps wird die Grand Nation noch bei der WM in Nordamerika betreuen, im Anschluss wird er nach 14 Jahren als Teamchef zurücktreten und für die nächste französische Ikone den Platz frei machen.