Real Madrid Fans
© Getty

Aufregung

Riesen-Krise in Madrid: Real geht jetzt auf eigene Fans los

17.01.26, 12:21
Bei Real Madrid hängt der Haussegen schief, jetzt nehmen die Verantwortlichen auch die eigenen Fans ins Visier.

Am Samstag (ab 14 Uhr im oe24-LIVE-TICKER) steht das erste Meisterschaftsspiel für Alvaro Arbeloa als Trainer bei Real Madrid gegen Levante am Programm. Seit Wochen stecken die "Königlichen" in der Mega-Krise.

In der Meisterschaft liegt man schon vier Punkte hinter Erzrivale Barcelona, auch im Supercup verlor man gegen die Katalanen. Danach wurde Coach Xabi Alonso nach nur einem halben Jahr entlassen, doch das erste Spiel danach war noch schlimmer. Eine blamable Pokal-Niederlage lässt die Titelchancen des Hauptstadt-Vereins schwinden.

Der harte Kern der Anhänger soll seitdem beraten haben, wie man gegen die anhaltende Talfahrt protestieren könnte. Auch Präsident Florentino Perez hat die Schlagzahl erhöht und radikale Maßnahmen bei den lustlos auftretenden Stars angekündigt.

Klub-Bosse überwachen Fans

Doch jetzt nehmen die Klub-Bosse scheinbar auch die Fans ins Visier und drohen sogar mit einem Ausschluss. Gegen Levante will man die Tribünen mit Kameras genau beobachten und im Fall der Fälle gegen unerwünschte Gesten vorgehen.

Florentino Perez Real Madrid
© Getty

Genau soll es darum gehen, dass jede Person, die während dem Spiel die Mannschaft ausbuht, sofort rausgepickt und des Platzes verwiesen werden soll. "Wer auch immer das macht, kann das auch draußen machen", lässt der Klub wissen.

Ob das bei der anhaltenden Krise hilft oder die Fans nur noch wütender und unzufriedener macht, wird sich zeigen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
