Nach Alonso-Aus: Real blamiert sich bei Arbeloa-Debüt im Cup
© getty

2:3-Niederlage

Nach Alonso-Aus: Real blamiert sich bei Arbeloa-Debüt im Cup

14.01.26, 23:33
Teilen

Das Trainerdebüt von Alvaro Arbeloa bei Real Madrid ist mächtig in die Hose gegangen. 

Viel schlimmer hätte der Einstand für Alonso-Nachfolger Arbeloa nicht laufen können! Die "Königlichen" blamierten sich am Mittwoch mit einer 2:3-Niederlage bei Zweitligist Albacete im spanischen Cup-Achtelfinale. Damit ist eine Chance auf den Copa-del-Rey-Titel frühzeitig dahin.

Wie aus dem Nichts gingen die Hausherren dank Villar-Kopfballtor in Führung (41.). Real glich zwar noch vor Seitenwechsel durch Mastantuono aus (45.+3). Doch es kam noch faustdick.

Alaba kam in der 65. Minute

Nachdem ÖFB-Star David Alaba in der 65. Minute eingewechselt wurde, ließ sich Jefte nach einem Doppelpack (82., 94.) als Matchwinner für Albacete feiern.

Kurz davor hatte Gonzalo Garcia (91.) per Kopf für die Madrilenen ausgeglichen. Beim entscheidenden Treffer blockte infolge eines Konters Dani Carvajal zuerst einen Schuss von Jefte, attackierte danach aber nicht und ermöglichte dem Stürmer so einen sehenswerten Chip ins lange Eck.

Zweite Real-Pleite in Kurzer Zeit

Für Real war es der zweite Tiefschlag binnen weniger Tage. Nach dem 2:3 am Sonntag in Jeddah im Supercup-Finale gegen den FC Barcelona hatte Trainer Xabi Alonso gehen müssen.

Für den ehemaligen Real-Spieler Arbeloa wird die Aufgabe nicht leichter. Am Samstag (14 Uhr) gegen Levante MUSS ein Sieg her!

Das Cup-Aus kam am Mittwoch auch für Elche. Trotz eines Assists von Abwehrchef David Affengruber zur 1:0-Führung unterlag der LaLiga-Aufsteiger dem Liga-Rivalen Betis Sevilla auswärts 1:2.

