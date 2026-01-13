Auf Instagram: Verrät dieses Posting Alabas nächsten Klub?

Bei Real Madrid hat David Alaba ziemlich sicher keine Zukunft mehr, auch wenn der jüngste Trainer-Wechsel von Xabi Alonso zu Alvaro Arbeloa noch Hoffnung schürt. Ein Instagram-Posting mit Alaba könnte seinen zukünftigen Verein nun aber verraten haben.

Der Vertrag des ÖFB-Kapitäns läuft bekanntlich im Sommer 2026 aus, auch ein Winter-Wechsel wurde bereits spekuliert. Ein endgültiges "Nein" zu einem Verbleib in der spanischen Hauptstadt soll Alaba vom Verein noch nicht bekommen haben.

Bei einem der größten Klubs der Welt und mit fürstlichem Jahresgehalt von rund 23 Millionen Euro, wundert es nicht, wenn der 33-Jährige bei Real bleiben möchte. Doch Klubs in Saudi-Arabien buhlen schon länger um den Verteidiger.

Alaba mit Ex-Teamkollege wiedervereint?

Ausgerechnet ein Posting auf Instagram von einem ehemaligen Mitspieler könnte nun Einblick in Alabas Zukunft gegeben haben. Ex-Salzburg-Trainer Matthias Jaissle, mit dem Alaba 2010/11 15 gemeinsame Partien für die TSG aus Hoffenheim absolvierte, postete ein gemeinsames Bild in Dschidda. Dort war Alaba aufgrund des Supercopa-Finals.

Zur Erinnerung: Jaissle ist seit seinem Salzburg-Abgang Trainer bei Al-Ahli in der Saudi Pro League. Unter dem 37-Jährigen wurde der Klub bereits Superpokalsieger (25/26) und gewann die AFC Champions League (24/25). Aktuell ist man zehn Punkte hinter Leader Al-Hilal (ein Spiel weniger).

Bereits kürzlich vermeldete "The Athletic", Alabas Berater Pini Zahavi ist zu Verhandlungen in Saudi-Arabien. Nun kam es also zu einem Treffen von Jaissle und Alaba. Zufall? Die kommenden Wochen und Monate werden es zeigen. Ein Weg könnte aber bereits geebnet sein.