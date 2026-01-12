Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Tabellen
Serie A Primera Division Premier League Ligue 1 Deutsche Bundesliga
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Tabellen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fußball International
  5. Primera Division
1:2 gegen Manchester City - Alonso-Job bei Real wackelt!
© Getty

Spanien

Offiziell! Real Madrid schmeißt Xabi Alonso raus

12.01.26, 18:17
Teilen

Das Kapitel Xabi Alonso und Real Madrid ist Geschichte. Die Königlichen haben sich von Alonso getrennt. 

In einem offiziellen Clubstatement heißt es: "Real Madrid C. F. gibt bekannt, dass durch einvernehmliche Vereinbarung zwischen dem Verein und Xabi Alonso beschlossen wurde, seine Zeit als Trainer der ersten Mannschaft zu beenden."

Alaba Xabi Alonso
© Getty

Xabi Alonso
© Getty

Xabi Alonso ist nach etwas mehr als einem halben Jahr bei Real Madrid schon wieder Geschichte.  Alonso, der einst selbst für Real gespielt hatte, war im Sommer 2025 zu den Königlichen gewechselt. 

"Zuneigung und Bewunderung aller"

Weiter lassen die Königlichen Wissen: "Xabi Alonso wird immer die Zuneigung und Bewunderung aller im Klub genießen, weil er eine Legende von Real Madrid ist und stets die Werte unseres Vereins verkörpert hat. Real Madrid wird immer seine Heimat sein. Unser Club dankt Xabi Alonso und seinem gesamten technischen Team für ihre Arbeit und Hingabe während dieser Zeit und wünscht ihnen viel Glück in dieser neuen Lebensphase." 

Xabi Alonso
© Getty

Kam aus Leverkusen

Alonso, der einst selbst für Real gespielt hatte, war zu den Königlichen gewechselt, nachdem er davor erfolgreich Bayer Leverkusen in der deutschen Bundesliga betreut hatte. Sein Vertrag beim Club von David Alaba wäre bis 2028 gelaufen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden