Offiziell! Real Madrid schmeißt Xabi Alonso raus

Das Kapitel Xabi Alonso und Real Madrid ist Geschichte. Die Königlichen haben sich von Alonso getrennt.

In einem offiziellen Clubstatement heißt es: "Real Madrid C. F. gibt bekannt, dass durch einvernehmliche Vereinbarung zwischen dem Verein und Xabi Alonso beschlossen wurde, seine Zeit als Trainer der ersten Mannschaft zu beenden."

Alonso, der einst selbst für Real gespielt hatte, war im Sommer 2025 zu den Königlichen gewechselt.

"Zuneigung und Bewunderung aller"

Weiter lassen die Königlichen Wissen: "Xabi Alonso wird immer die Zuneigung und Bewunderung aller im Klub genießen, weil er eine Legende von Real Madrid ist und stets die Werte unseres Vereins verkörpert hat. Real Madrid wird immer seine Heimat sein. Unser Club dankt Xabi Alonso und seinem gesamten technischen Team für ihre Arbeit und Hingabe während dieser Zeit und wünscht ihnen viel Glück in dieser neuen Lebensphase."

Kam aus Leverkusen

Alonso, der einst selbst für Real gespielt hatte, war zu den Königlichen gewechselt, nachdem er davor erfolgreich Bayer Leverkusen in der deutschen Bundesliga betreut hatte. Sein Vertrag beim Club von David Alaba wäre bis 2028 gelaufen.