Mbappé
© Getty

Respekt verweigert

»Hässliche Aktion«: Mbappé-Geste sorgt für Supercup-Skandal

12.01.26, 13:03
Teilen

Barça gewinnt den nächsten Clasico gegen Real Madrid. Im Anschluss an die Partie sahen sich Kylian Mbappe und Real Madrid mit Vorwürfen konfrontiert.  

Wie bereits im Vorjahr wies der FC Barcelona Erzrivalen Real Madrid im Clasico-Finale des spanischen Supercups erneut in die Schranken. In Jeddah lieferten sich die beiden Giganten einen wahren Fußball-Krimi, am Ende jubelten die Katalanen über ein 3:2 und einen weiteren Prestige-Titel. „Dieser Supercup ist extrem wichtig für uns – und ihn gegen Real Madrid zu gewinnen, macht ihn noch größer“, strahlte Barça-Coach Hansi Flick nach dem Abpfiff. Doch während Barcelona feierte, brodelte es bei den „Königlichen“. Vor allem ein vermeintlich unsportliches Verhalten von Superstar Kylian Mbappé sorgt für reichlich Diskussionsstoff.

Mbappé verweigert den Respekt?

Worum geht es genau? Nach dem Schlusspfiff stellten sich die Barça-Spieler – wie es die Tradition verlangt – in einem Spalier für den unterlegenen Gegner auf. Als die Real-Stars jedoch zur Medaillenübergabe schritten, soll Mbappé seinen Teamkollegen signalisiert haben, Barcelona nicht denselben Respekt zu erweisen und keinen Siegerkorridor für den Titelgewinner zu bilden. Stattdessen sollen die Real-Profis in Richtung Kabine abgebogen sein – so wurde die Szene in Spanien interpretiert.

„Er forderte seine Mitspieler auf, Barça keinen Applaus zu spenden“, schrieb unter anderem das spanische Medium "Mundo Deportivo". Sport" legte nach: „Real Madrid hat keine Ehrengarde für Barcelona gebildet – Mbappé hat sie davon weggebracht.“ Star-Reporter Alfredo Martínez sprach sogar von einer „hässlichen Aktion“.

Real widerspricht & Mbappé erneut angeschlagen

Aus dem Umfeld der Madrilenen heißt es hingegen, der Verband habe die Spieler wegen der Kameraeinstellungen gebeten, den Bereich zu wechseln. Eindeutig aufklären kann das Geschehen wohl nur Mbappé selbst. Der französische Superstar war in der 76. Minute eingewechselt worden und feierte damit sein Comeback nach Knieverletzung. „Er war noch nicht bereit für die volle Intensität“, erklärte Reals Coach.

In der Nachspielzeit wurde Mbappé dann auch noch Opfer eines harten Fouls von Frenkie de Jong, der dafür glatt Rot sah. Ein bitterer Abend für den Franzosen – sportlich verloren, körperlich angeschlagen und jetzt auch noch im Mittelpunkt eines neuen Clasico-Eklats.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
