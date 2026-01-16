Trainer-Beben: Ex-Bundesliga-Coach soll Glasner-Nachfolger werden

Am Freitag überraschte Oliver Glasner alle mit der Bekanntgabe, seinen bei Crystal Palace auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern. Als Nachfolger ist laut oe24-Informationen ein ehemaliger Bundesliga-Trainer der Top-Favorit.

Oliver Glasner verlässt Crystal Palace spätestens im Sommer, das bestätigte der 51-jährige Erfolgs-Coach im Rahmen einer Pressekonferenz am Freitag vor dem Premier-League-Spiel am Samstag (ab 16 Uhr im oe24-LIVE-TICKER) bei Sunderland.

Glasner suche eine neue Herausforderung, wo diese sein soll, ist noch nicht bekannt. Laut seinen Angaben hat er noch keine Gespräche mit anderen Vereinen geführt, als heiße Kandidaten gelten allerdings Manchester United und Tottenham Hotspur.

Doch bei den "Eagles" aus London hinterlässt Glasner eine große Lücke. Er holte mit dem FA-Cup im vergangenen Jahr den ersten großen Titel in der Vereinsgeschichte und führte das Team damit nach Europa. Dabei formte er aus einem regelmäßigen Abstiegskandidaten eine Mannschaft, die mit den Besten der Liga mitspielen konnte.

Suche nach Nachfolger läuft

Die Suche nach einem Nachfolger bei Palace läuft bereits auf Hochtouren, sind es doch große Fußstapfen, in die der nächste Trainer treten wird. Laut oe24-Informationen führt die Spur dabei zu einem bekannten Namen, der sich international bereits bewiesen hat und vor allem in der deutschen Bundesliga für Schlagzeilen gesorgt hatte.

© Getty

Mit Adi Hütter soll ein weiterer Österreicher die Erfolgsgeschichte weiterschreiben. Nach dem Aus des Vorarlbergers in Monaco ist er derzeit noch vereinslos. Er hält auch fest, dass er keinen Posten als Feuerwehrmann übernehmen möchte, sondern langfristig plant, sollte er unterschreiben.

Hütter war schon in London

Hütter soll in den letzten Monaten bereits zwei Mal zu Vertragsgesprächen in London gewesen sein. Sowohl West Ham als auch Brentford haben Interesse an dem ehemaligen Frankfurt-Coach bekundet. Neben der Station bei Red Bull Salzburg ist auch die Eintracht eine Parallele zu Glasner.

© Getty

In Deutschland folgte Glasner auf Hütter, der die Adler 2019 in das Halbfinale der Europa League führte. Nun könnte sich der Kreis schließen. Angeblich soll Glasner auch eine Empfehlung für seinen Landsmann abgegeben haben, damit könnte nach Ralf Hasenhüttl und eben Glasner nun der nächste rot-weiß-rote Trainer schon bald in der Premier League für Furore sorgen.