Weg frei für Glasner? Carrick bleibt nur bis Sommer Manchester-United-Trainer

Manchester United setzt nach dem nächsten Trainer-Beben erneut auf ein vertrautes Gesicht. Michael Carrick übernimmt die „Red Devils“ bis zum Saisonende interimistisch als Cheftrainer. Der Klub bestätigte entsprechende Medienberichte am Dienstagabend offiziell.

Erst in der Vorwoche hatte sich United von Ruben Amorim getrennt. Der Portugiese musste nach enttäuschenden Auftritten und fehlender sportlicher Entwicklung gehen. Kurzzeitig sprang U18-Coach Darren Fletcher bei den Profis ein – allerdings ohne Erfolg: Gegen Burnley gab es nur ein 2:2, im FA Cup folgte ein 1:2 gegen Brighton.

Wie einst Rangnick

Nun soll Carrick Ruhe und Struktur zurückbringen. Für den 44-Jährigen ist diese Rolle kein Neuland. Bereits 2021 übernahm er nach dem Aus von Ole Gunnar Solskjaer interimistisch – und überzeugte mit zwei Siegen und einem Unentschieden in drei Spielen gegen Arsenal, Chelsea und Villarreal. Im Anschluss entschied sich United – wie auch jetzt – für eine Übergangslösung: Ralf Rangnick unterschrieb bis Saisonende und verabschiedete sich danach wieder. Carrick selbst kennt den Klub wie kaum ein anderer: Er absolvierte 464 Pflichtspiele für Manchester United.

© Getty

Sein erster Auftritt an der Seitenlinie hat es gleich in sich: Am Samstag (13.30 Uhr/live auf Sky) wartet im Old Trafford das Derby gegen Manchester City. Doch der Wunschkandidat für den Sommer ist ein anderer. Parallel läuft die Suche nach einer langfristigen Lösung auf Hochtouren. Ganz oben auf den Wettlisten steht Oliver Glasner.

Glasner-Vertrag läuft im Sommer aus

Der Österreicher ist aktuell Trainer von Crystal Palace, sein Vertrag läuft im Sommer aus. Die Gespräche über eine Verlängerung beim FA-Cup-Sieger der Vorsaison scheinen derzeit zu stagnieren. „In den kommenden Wochen werden wir intensiver darüber sprechen“, sagte Glasner zuletzt. Neben ihm werden auch Roberto De Zerbi (Marseille) und Englands Teamchef Thomas Tuchel als Kandidaten gehandelt.