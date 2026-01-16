Paukenschlag: Guardiola holt Bayern-Flirt zu ManCity

Beim FC Bayern bahnt sich das nächste Transfer-Fiasko an, ein auserkorener Wunschspieler wechselt laut Transfer-Guru Fabrizio Romano lieber zu Ex-Coach Pep Guardiola.

Eine der heißesten Transfer-Aktionen hat sich scheinbar wieder einmal gegen einen Wechsel zum FC Bayern entschieden. Noch bitterer für die Münchner ist, dass der ehemalige Bayern-Coach Pep Guardiola das Rennen um ihn gemacht hat.

Marc Guehi wird laut Transfer-Experte Fabrizio Romano in den nächsten Stunden offiziell bei Manchester City vorgestellt. Der Abwehr-Boss von Glasner-Klub Crystal Palace stand im vergangenen Sommer schon kurz vor einem Wechsel zu Liverpool.

Glasner wehrte sich gegen Wechsel

Doch nach dem erfolgreich absolvierten Medizin-Check legte sich Glasner quer und konnte den englischen Teamspieler noch halten. Ein halbes Jahr später ist der Abschied nun doch beschlossen. ManCity und Crystal Palace sollen sich demnach mit Manchester City auf eine Ablösesumme in Höhe von 20 Millionen Pfund (23 Mio. Euro) geeinigt haben.

Auch der FC Bayern zeigte großes Interesse am 25-jährigen Briten, wollte ihn allerdings erst im Sommer ablösefrei verpflichten. Nun müssen Max Eberl & Christoph Freund einen neuen Verteidiger für die Bayern suchen.