Bundesliga:
Hammer-Gerücht: Österreicher-Klub jagt Rapids Wurmbrand

11.01.26, 12:01
Nikolaus Wurmbrand ist definitiv eines der Highlights der bisherigen Saison beim SK Rapid. Wenig überraschend bekunden einige Klubs Interesse am 20-Jährigen.

Fünf Tore und sechs Vorlagen in 27 Pflichtspielen sind ein starker Wert des Flügelspielers, der erst im letzten Jahr seinen Durchbruch schaffte.

Wie "Sky Sport" nun berichtet, zeigt auch ein Österreicher-Klub ernsthaftes Interesse. Die TSG Hoffenheim, mit Trainer Christian Ilzer und Sportchef Andreas Schicker, hat sich nach Wurmbrand erkundigt.

Ein Transfer im Winter ist beinahe ausgeschlossen, immerhin hat er seit seinem Debüt im ÖFB-Team im Oktober Chancen auf eine Teilnahme an der WM 2026. Im Sommer scheint ein Abgang aus Wien-Hütteldorf aber immer realistischer.

