Auf Platz zwei der Wechsel von Nwaiwu zu Trabzonspor in die Türkei

Salzburg hat nach den jüngsten Finanz-Kennzahlen der Liga mit 164,535 Millionen Euro das mit Abstand höchste Eigenkapital. Die anderen zehn Klubs kommen zusammen nur auf 87,8, also 76,7 weniger. Salzburgs Kapital wurde Donnerstag noch um 13 Millionen höher: durch den Wechsel des 22-jährigen serbischen Stürmers Petar Ratkov zum kriselnden Neunten der Serie A, Lazio Rom. Als Ratkov 2023 vom serbischen Spitzenklub Backa Topola nach Salzburg kam, kostete er nur 6,95 Millionen. Jetzt brachte eer in Plus von 6,05 Millionen.

Obwohl die Transferzeit noch vier Wochen läuft, wird dies das beste Geschäft im Winter bleiben. Andererseits verlor Salzburg seinen besten Torschützen dieser Saison, in der er neun seiner insgesamt 22 Treffer im Salzburg-Dress erzielte.

Rekordtransfer für Cupsieger Wolfsberg

Cupsieger Wolfsberg wird hinter Salzburg die Nummer zwei an Transfererlösen bleiben. Mit dem Verkauf des Nigerianischen Innenverteidigers Chibuike Nwaiwu an Trabzonspor, den Dritten der türkischen SüperLig. Er zahlt in sieben Raten 5,5 Millionen Euro, das Eigenkapital Wolfsbergs beträgt 800.000 Euro weniger.

Als der offiziell 22-jährige Nwaiwu, der viel älter aussieht, vor zwei Jahren als „Nobody“ aus Nigeria kam, kostete er keine Ablöse. Daher ist der Wechsel in die Türkei, bei dem der israelische Manager Dudu Duhan seine Hände im Spiel hatte, für Wolfsberg und Nwaiwu ein Supergeschäft. Nwaiwu verdient bei Trabzonspor 700.000 Euro pro Saison. Das ist mehr als doppelt so viel, als es in Österreichs Bundesliga gab.

Wolfsberg ist mit 1,43 Millionen Spitzenreiter bei den Zahlungen an Spielerberater und Agenten, gefolgt von Rapid (908,600).

Rangers bieten für Chukwuani 4,5 Mio.

Auch Meister Sturm Graz steht vor einem Millionengeschäft. Die Glasgow Rangers, in Schottland Zweiter hinter Hearts of Midlothian, sind bereit, 4,5 Millionen für den 20-fachen dänischen Unter 21-Teamspieler Tochi Chukwuani zu bezahlen. Den kaufte Ex-Sportchef Andreas Schicker 2024 um nur 200.000 Euro von Lyngby Kopenhagen.

Das bedeutet ein Plus von 4,3 Millionen für die „Blackies“. Schickers Nachfolger Michael Parensen ist jetzt gefordert, eine neue Lösung für die Position links im Mittelfeld zu finden.