Hammer-Gerücht: Glasner übernimmt ManU im Sommer

Der Österreicher ist beim englischen Rekordmeister Top-Kandidat.

Der englische Fußball-Rekordmeister Manchester United hat sich von Trainer Ruben Amorim getrennt. Nach dem 1:1 gegen Leeds am Sonntag und nur einem Sieg aus den vergangenen fünf Ligapartien musste der Portugiese gehen. Zudem wurden zunehmende Spannungen zwischen dem 40-Jährigen und der Clubführung offensichtlich. Die Vereinsführung habe "schweren Herzens entschieden, dass es an der Zeit für eine Veränderung ist", teilte der Tabellensechste am Montag mit.

Wechsel nach der Saison

In den englischen Medien wird niemand Geringerer als Österreichs Star-Trainer Oliver Glasner als Top-Kandidat gehandelt. Das Problem dabei ist aber, dass der 51-Jährige noch bis Sommer bei Crystal Palace unter Vertrag steht und die Eagles nicht überstürzt verlassen will.

Die Lösung könnte deshalb sein, dass Darren Fletcher als Interimstrainer bis Juni bleibt und dann an Glasner übergibt. Vorstellbar ist auch, dass Ole Gunnar Solskjær bis zum Ende der Saison einspringt. Der Norweger, von 2018-2021 bereits Trainer von ManU, hat bereits am Montag seine Bereitschaft zu einem solchen Szenario bekundet.

Glasner selbst sprach zuletzt offen über seine Zukunftspläne und meinte, dass er sich vorerst auf die aktuelle Situation bei Crystal Palace konzentriert. Nach der Saison will er sich darüber Gedanken machen, wie es weitergeht. "Sobald ich meine Entscheidung getroffen habe, werde ich zuerst mit den Spielern darüber reden und dann die Medien informieren", so der Österreicher.