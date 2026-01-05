Rauswurf! Trainer-Beben bei Manchester United

Überraschung bei Manchester United: Nur Stunden, nachdem Ruben Amorim öffentlich seine Bosse kritisierte, wurde der Trainer gefeuert.

England. Ruben Amorim (40) wurde von Manchester United entlassen. Damit muss der portugiesische Star-Trainer nach nur 14 Monaten im Amt gehen. Sein letztes Spiel als Manu-Coach war das 1:1-Unentschieden gegen Leeds am Sonntag. Mit dem Remis liegt United in der Premier League auf dem sechsten Platz.

Wie britische Medien berichten, wird Darren Fletcher (41), Trainer von Uniteds U18-Mannschaft, bis zum Saisonende als Interimscoach übernehmen. Das nächste Spiel von Manchester United findet am Mittwoch gegen Burnley statt.

Spannungen zwischen Amorim und der Klubführung

Amorim deutete nach dem Leeds-Spiel Spannungen zwischen ihm und der Klubführung an. Er betonte, dass er als "Manager" und nicht nur als "Cheftrainer" eingestellt worden sei. Er erklärte: "Es wird so weitergehen, für 18 Monate oder bis der Vorstand entscheidet, etwas zu ändern." Amorim fügte hinzu: "Das war mein Punkt, damit möchte ich abschließen. Ich werde nicht zurücktreten. Ich werde meinen Job so lange ausüben, bis jemand anderes hierher kommt, um mich zu ersetzen."

Die Entlassung erfolgt nur wenige Stunden nach seinen öffentlichen Aussagen, die auf Unstimmigkeiten zwischen ihm und den Vorstand hinwiesen.