Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Olympia Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Olympia Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
Wintersport Ski Alpin - Rennkalender
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Wintersport
  4. Ski Nordisch
  5. Skispringen
Kryptisches Posting: Rätsel um ÖSV-Star
© gepa

Fans in Sorge

Kryptisches Posting: Rätsel um ÖSV-Star

25.02.26, 14:23
Teilen

ÖSV-Skispringerin Chiara Kreuzer sorgt mit einem emotionalen Instagram-Posting für Aufsehen. Die Salzburgerin zieht die Reißleine und beendet ihre Saison aufgrund mentaler und sportlicher Belastungen. 

Die vergangenen Monate waren für die ÖSV-Adlerin alles andere als leicht. Chiara Kreuzer erklärte ihren Fans auf Instagram, dass sie sich bereits Ende Januar dazu entschieden hat, die Saison vorzeitig zu beenden. Die Entscheidung fiel ihr laut eigenen Angaben alles andere als leicht, sei aber notwendig gewesen, um wieder zu sich selbst zu finden.

Schwere Zeit für Kreuzer

Die Sportlerin blickt auf eine Phase zurück, die sie sowohl sportlich als auch mental und persönlich extrem gefordert hat. „Die vergangenen Monate waren für mich extrem herausfordernd – sowohl sportlich und mental als auch auf persönlicher Ebene“, schreibt Kreuzer in ihrem Statement. Neben den sportlichen Rückschlägen hätten vor allem mentale Herausforderungen und persönliche Gründe eine große Rolle bei diesem Schritt gespielt.

Fokus auf die Gesundheit

Trotz der harten Zeit denkt die Skispringerin nicht an ein Karriereende. Vielmehr sieht sie die Unterbrechung als Chance: „Dies ist kein Abschied vom Skispringen und sicher nicht das Ende. Im Gegenteil – es ist ein wichtiger Schritt, um mich selbst wiederzufinden, die mentale Gesundheit zurückzugewinnen und neue Kraft aufzubauen.“ Kreuzer zeigt sich überzeugt, dass sie an dieser Erfahrung wachsen kann.

Rückkehr im Frühjahr geplant

Für die nächste Zeit hat die Österreicherin klare Pläne. Sie möchte die notwendige Zeit nutzen, um sich zu erholen und wieder voll belastbar zu werden. Ziel ist es, im Frühjahr und Sommer wieder voll in das Training einzusteigen. Mit neuer Energie, Motivation und Fokus will sie dann zurückkehren und wieder alles geben. Zum Abschluss bedankte sie sich bei allen, die sie unterstützen und ihr den nötigen Freiraum geben.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen