Kryptisches Posting: Rätsel um ÖSV-Star

ÖSV-Skispringerin Chiara Kreuzer sorgt mit einem emotionalen Instagram-Posting für Aufsehen. Die Salzburgerin zieht die Reißleine und beendet ihre Saison aufgrund mentaler und sportlicher Belastungen.

Die vergangenen Monate waren für die ÖSV-Adlerin alles andere als leicht. Chiara Kreuzer erklärte ihren Fans auf Instagram, dass sie sich bereits Ende Januar dazu entschieden hat, die Saison vorzeitig zu beenden. Die Entscheidung fiel ihr laut eigenen Angaben alles andere als leicht, sei aber notwendig gewesen, um wieder zu sich selbst zu finden.

Schwere Zeit für Kreuzer

Die Sportlerin blickt auf eine Phase zurück, die sie sowohl sportlich als auch mental und persönlich extrem gefordert hat. „Die vergangenen Monate waren für mich extrem herausfordernd – sowohl sportlich und mental als auch auf persönlicher Ebene“, schreibt Kreuzer in ihrem Statement. Neben den sportlichen Rückschlägen hätten vor allem mentale Herausforderungen und persönliche Gründe eine große Rolle bei diesem Schritt gespielt.

Fokus auf die Gesundheit

Trotz der harten Zeit denkt die Skispringerin nicht an ein Karriereende. Vielmehr sieht sie die Unterbrechung als Chance: „Dies ist kein Abschied vom Skispringen und sicher nicht das Ende. Im Gegenteil – es ist ein wichtiger Schritt, um mich selbst wiederzufinden, die mentale Gesundheit zurückzugewinnen und neue Kraft aufzubauen.“ Kreuzer zeigt sich überzeugt, dass sie an dieser Erfahrung wachsen kann.

Rückkehr im Frühjahr geplant

Für die nächste Zeit hat die Österreicherin klare Pläne. Sie möchte die notwendige Zeit nutzen, um sich zu erholen und wieder voll belastbar zu werden. Ziel ist es, im Frühjahr und Sommer wieder voll in das Training einzusteigen. Mit neuer Energie, Motivation und Fokus will sie dann zurückkehren und wieder alles geben. Zum Abschluss bedankte sie sich bei allen, die sie unterstützen und ihr den nötigen Freiraum geben.