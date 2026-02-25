Showdown in Bergamo! Dortmund kämpft in Italien um den Aufstieg!

Dortmund gastiert mit einem 2:0-Polster bei Atalanta Bergamo. Während die Italiener auf ihre Heimserie bauen, kämpft der BVB gegen eine schwache Auswärtsbilanz und den eigenen Italien-Fluch.

Der BVB will den Vorsprung aus dem Hinspiel am Mittwoch (18:45/live Sky & Sport24-Liveticker) im Gewiss Stadium von Atalanta verteidigen. Nach dem 2:0-Sieg im Signal Iduna Park durch die Treffer von Serhou Guirassy (3.) und Maximilian Beier (42.) haben die Dortmunder eine starke Ausgangslage für das Erreichen des Achtelfinals. In der Geschichte der Königsklasse ist die Borussia nach einem 2:0-Hinspiel-Sieg in den letzten zehn Fällen immer eine Runde weitergekommen.

Heimstärke als Hoffnung für Bergamo

Atalanta belegte am Ende der Qualifikation den 15. Platz und damit zwei Ränge vor Dortmund. Trainer Raffaele Palladino kann auf eine beeindruckende Heimbilanz bauen, da sein Team im Jahr 2026 in sechs Heimspielen einen Schnitt von 2,29 Toren erzielte. In der Serie A kletterte man nach Siegen gegen Lazio (2:0) und Napoli (2:1) auf den siebten Tabellenplatz und steht zudem nach einem 3:0 gegen Juventus im Halbfinale der Coppa Italia.

BVB kämpft mit Auswärtsschwäche

Trainer Niko Kovac hat jedoch Grund zur Sorge, da Dortmund fünf der letzten acht Gastspiele in Italien verloren hat. Auch in der laufenden Kampagne setzte es für Guirassy und Co. bittere Auswärtsniederlagen bei Manchester City (1:4) und Tottenham (0:2). Am vergangenen Wochenende reichte es für den Tabellenzweiten in der Bundesliga nur zu einem 2:2 bei RB Leipzig, wodurch der Rückstand auf Bayern München auf acht Punkte anwuchs.

Sturm-Hoffnung Scamacca will Wiedergutmachung

Besonders im Fokus steht Atalanta-Stürmer Scamacca, der im Hinspiel in Deutschland blass blieb. In Italien ist sein Team seit neun Partien ungeschlagen, wobei sieben Siege eingefahren wurden. Dortmund peilt derweil den siebten Einzug in das Achtelfinale innerhalb der letzten acht Spielzeiten an, muss dafür aber die aggressive Spielweise der Italiener überstehen.

Fehlende Stützen in der Defensive

Personell muss Kovac in der Defensive improvisieren, da Emre Can aktuell nicht zur Verfügung steht. Zudem fällt das Jungtalent Filippo Mane mit einer schweren Verletzung für mindestens sechs Monate aus. Trotz der Ausfälle fliegen die Stammkräfte Nico Schlotterbeck und Emre Can laut Berichten mit nach Bergamo, wobei ihr Einsatz für die Stabilität im Abwehrzentrum entscheidend sein könnte.

Atalanta wird versuchen, den Heimvorteil für eine aggressive Aufholjagd zu nutzen, während Dortmund auf die historische Statistik nach 2:0-Führungen setzt.