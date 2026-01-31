Olympia-Boss wollte Maxwell für „sinnlicher Massage“ treffen

In den neuen Epstein-Dokumenten kommt auch der Chef der Olympischen Sommerspiele 2028 in Los Angeles vor. Der Marketing-Mogul Casey Wasserman soll die Epstein-Vertraute Ghislaine Maxwell (64) um erotische Treffen mit „sinnlichen Massagen“ gebeten haben.

Casey Wassermans (51) gleichnamige Marketingagentur Wasserman vertritt unter anderem die Band Coldplay und soll die Leitung der Olympischen Sommerspiele in Los Angeles übernehmen. Nun taucht sein Name in den neuen Akten des pädophilen Sexualverbrechers Jeffrey Epstein (†66) auf.

Der Marketing-Mogul hat 2001 die Schauspielerin Laura Ziffren, heute seine Ex-Frau, geheiratet. Laut der „Daily Mail“ hatte er zwei Jahre später heiße E-Mails mit Maxwell, welche mittlerweile als Sexualstraftäterin verurteilt ist, ausgetauscht. Wasserman gilt als notorischer Fremdgeher.

„Können wir die Massage jetzt schon buchen“

In den Akten wurde der E-Mailverkehr der beiden dokumentiert. Unter anderem verlangte er nach einer „sinnlichen Massage“. Im April 2003 schrieb Wasseramn an Maxwell: „Wo bist du, ich vermisse dich.“ Der Organisationschef der Olympischen Spiele wollte ein Treffen drei Wochen später in New York organisieren. Er fragte: „Können wir die Massage jetzt schon buchen?“

© Getty

Maxwell flirtete ebenfalls: „All das Reiben – bist du dir sicher, dass du das aushältst? Allein der Gedanke daran raubt mir, offen gesagt, den Atem.“ Sie kündigte an: „Es gibt ein paar Stellen, die einen Mann offenbar verrückt machen – ich könnte sie an dir ausprobieren und du kannst mir dann sagen, ob sie funktionieren oder nicht?“

Bisher keine Stellungnahme

Die beiden flirteten miteinander tagelang. Maxwell, welche sich zu diesem Zeitpunkt in Paris befand, fragte Wasserman, ob er etwas aus der französischen Hauptstadt brauche. Er antwortete: „Das Einzige, was ich von Paris will, bist du.“ Sie fantasierten zusätzlich über geplante Reisen und Treffen.

Die „New York Post“ hatte bei Wasserman um eine Stellungnahme angefragt. Von seiner Seite kam bisher keine Reaktion.