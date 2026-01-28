Horror-Vorfall: Airbus verliert Reifen beim Start

Ein Albtraum für die Passagiere: Eine Airbus-Maschine der Fluglinie British Airways hat kurz nach dem Abheben einen Reifen verloren. Trotzdem setzte die Crew ihren Flug von Las Vegas nach London fort. Dort landete die Maschine sicher.

Der Vorfall wurde am Montagabend (Ortszeit) von einer automatischen Livestream-Kamera am Harry Reid International Airport gefilmt. Die Crew und die Passagiere blieben unverletzt.

Im Steilflug löste sich ein Rad von einem der beiden, fast eingefahrenen, Hauptfahrwerke. Das Flughafenpersonal entdeckte den Reifen kurz danach am Rollfeld.

"Ohne Zwischenfälle sicher gelandet"

In einer Stellungnahme meldete sich der Flughafen am Dienstag: "Der Harry Reid International Airport (LAS) hat Kenntnis von einem Vorfall mit einem Flugzeug der British Airways, das gestern Abend vom LAS gestartet ist und seinen Flug nach London fortgesetzt hat, wo es ohne Zwischenfälle sicher gelandet ist."

Beim Vorfall wurde keine Person verletzt oder Schäden am Flughafeneigentum gemeldet. Laut dem Harry Reid International Airport sei die US-Verkehrssicherheitsbehörde vom Zwischenfall informiert worden.