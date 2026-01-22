Anschlag auf Kanzler-Flieger geplant: Klima-Shakira festgenommen

Anja Windl wurde in der Nacht auf Donnerstag in Deutschland festgenommen. Sie plante einen Anschlag auf den Kanzler-Flieger.

Auf dem Flugplatz Arnsberg-Menden ist es in der Nacht zu einem ungewöhnlichen Zwischenfall gekommen: Drei Klimaaktivisten versuchten laut Polizei, das Privatflugzeug von Bundeskanzler Friedrich Merz pink zu färben. Die Beteiligten wurden festgenommen – eine bekannte Aktivistin war unter ihnen, wie die deutsche Bild berichtet.

Nach Angaben der Polizei verschafften sich zwei Frauen und ein Mann (23, 28, 56) gegen Mitternacht Zugang zu dem Gelände in Arnsberg-Menden (NRW), indem sie einen Zaun durchtrennten. Anschließend näherten sie sich dem Privatflugzeug des Bundeskanzlers. Die Ermittler ordnen die Beteiligten dem Klimaaktivismus-Spektrum zu.

Gruppe bekennt sich zu der Aktion

Eine Gruppe mit dem Namen „Widerstands-Kollektiv“ bekannte sich am Donnerstagmorgen in einer Mitteilung zu der Aktion. Ziel sei es gewesen, das Flugzeug mit pinker Farbe „stillzulegen“. Zudem sei ein Fahrrad als „klimafreundliches Fortbewegungsmittel“ mitgeführt worden. Auf einem Banner habe gestanden: „Mobilität für alle statt für Überreiche!“.

„Klima-Shakira“ beteiligt

Unter den Festgenommenen befand sich nach Angaben der Gruppe auch die Studentin Anja Windl (28), in Klima-Protestkreisen als „Klima-Shakira“ bekannt. Sie erklärte zur Aktion: „Wir handeln hier aus Notwehr. Die Klimakatastrophe eskaliert (…) und gleichzeitig fliegt Friedrich Merz mit seinem eigenen Flugzeug durch die Gegend.“ Windl war bereits durch Beteiligungen an Protesten der „Letzten Generation“ aufgefallen.

Aufgefallen bei Verkehrskontrolle

Aufmerksam wurden die Beamten durch einen Mann, der in unmittelbarer Nähe des Flugplatzes in einem Fahrzeug kontrolliert worden war. Er gab an, den Flugplatz zu suchen und ist der Polizei aus dem Bereich links-politisch motivierter Delikte bekannt. Bei der Überprüfung des Geländes entdeckten die Beamten anschließend die Eindringlinge.

Ermittlungen laufen – alle wieder frei

Die drei Personen wurden in Gewahrsam genommen, sind nach Angaben der Staatsanwaltschaft Arnsberg inzwischen aber wieder auf freiem Fuß, da keine Haftgründe vorlägen. Gegen sie wird wegen Hausfriedensbruchs und Sachbeschädigung ermittelt.

Friedrich Merz lebt im nahegelegenen Arnsberg und gilt als passionierter Privatpilot.