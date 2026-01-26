So fesch ist unsere Olympia-Wäsch'

In 11 Tagen starten die Olympischen Spiele in Cortina/Mailand.

In einem Wiener Innenstadt-Hotel bekam das österreichische Olympia-Team dieser Tage seine Ausrüstung für die Winterspiele in Mailand/Cortina überreicht. Insgesamt 115 Athletinnen und Athleten griffen zu Jacken, Schuhen und Taschen – für manche Premiere, für andere längst Ritual. Am Mittwoch folgt dann die offizielle Verabschiedung bei Bundespräsident Van der Bellen.

© APA

Schon am Montag zogen die ersten Stars mit prall gefüllten Reisetaschen ab. Snowboard-Olympiasieger Benjamin Karl, Alpin-Hoffnungen Julia Scheib und Cornelia Hütter waren begeistert. Bob-Pilotin Katrin Beierl erlebte die Einkleidung bereits zum dritten Mal: „2018 war die Euphorie riesig, 2022 durfte ich wegen Covid nicht rein – jetzt ist es umso schöner.“

Besonderer Hingucker: die neue Outdoor-Linie von AlphaTauri. Karl half sogar beim Design mit: „Schaut lässig aus – und wenn man sich lässig fühlt, bringt das extra Performance!“

© APA

ÖOC-Generalsekretär Florian Gosch bringt es auf den Punkt: „Das ist der Startschuss für Olympia. Unser Ziel: ein starkes Team, top ausgestattet – für Österreich!“