So fesch ist unsere Olympia-Wäsch'

In 11 Tagen starten die Olympischen Spiele in Cortina/Mailand.
In einem Wiener Innenstadt-Hotel bekam das österreichische Olympia-Team dieser Tage seine Ausrüstung für die Winterspiele in Mailand/Cortina überreicht. Insgesamt 115 Athletinnen und Athleten griffen zu Jacken, Schuhen und Taschen – für manche Premiere, für andere längst Ritual. Am Mittwoch folgt dann die offizielle Verabschiedung bei Bundespräsident Van der Bellen.
Schon am Montag zogen die ersten Stars mit prall gefüllten Reisetaschen ab. Snowboard-Olympiasieger Benjamin Karl, Alpin-Hoffnungen Julia Scheib und Cornelia Hütter waren begeistert. Bob-Pilotin Katrin Beierl erlebte die Einkleidung bereits zum dritten Mal: „2018 war die Euphorie riesig, 2022 durfte ich wegen Covid nicht rein – jetzt ist es umso schöner.“
Besonderer Hingucker: die neue Outdoor-Linie von AlphaTauri. Karl half sogar beim Design mit: „Schaut lässig aus – und wenn man sich lässig fühlt, bringt das extra Performance!“
ÖOC-Generalsekretär Florian Gosch bringt es auf den Punkt: „Das ist der Startschuss für Olympia. Unser Ziel: ein starkes Team, top ausgestattet – für Österreich!“