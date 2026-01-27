Kostenexplosion trifft Kindergartentransport in OÖ

Wieder Kindergartenbusse vor dem Aus.

OÖ. Gemeinden in Oberösterreich streichen oder reduzieren zunehmend Kindergartenbus-Angebote – für viele Eltern wird der Alltag zum Kraftakt. Hintergrund sind stark gestiegene Kosten für Transport und Begleitpersonal sowie die angespannte Gemeindefinanzlage. In Leonding kostete der Bus laut Berichten rund 64.000 Euro pro Jahr, Elternbeiträge und Landesförderung deckten nur einen Teil, zudem fehlte Personal für die Begleitung.

Das Land fördert Kindergartentransporte zwar, die Zuschüsse decken jedoch nicht automatisch alle Mehrkosten. Gemeinden berichten allgemein von kaum Spielraum für zusätzliche Ausgaben. Viele Familien müssen Kinder selbst bringen.