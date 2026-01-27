Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Bundesliga
Alle Fußball-Ligen Tabelle Spielplan Bundesliga-News
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Bundesliga:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. National
  5. Bundesliga-News
  6. Austria Wien
Austria Wien
© Gepa

Bundesliga

Offiziell: Zorn wird zum neuen Austria-Sportvorstand bestellt

27.01.26, 10:08
Teilen

Jetzt ist es fix: Die FK Austria Wien hat einen neuen starken Mann im sportlichen Bereich. Der Aufsichtsrat bestellte Tomas Zorn zum neuen Sportvorstand – und damit zum Nachfolger von Jürgen Werner, der Ende August seinen Rücktritt bekanntgegeben hatte. 

Der 39-jährige Deutsch-Russe wurde am Dienstag bei einer Aufsichtsratssitzung ausgerechnet von jener Investorengruppe vorgeschlagen, deren Zukunft bei der Austria derzeit heftig diskutiert wird: „WTF“. Trotz der knappen Mehrheitsverhältnisse im Aufsichtsrat – der Verein hält dort mit 5:4 die Oberhand – fiel die Entscheidung am Ende einstimmig. 

Tomas Zorn
© X

Vom Berater in die Chefetage

Zorn ist kein Unbekannter im internationalen Fußballgeschäft. Der Jurist war zunächst als Spielervermittler tätig, ehe er zwischen 2019 und 2022 bei Spartak Moskau und Lokomotive Moskau in leitenden Funktionen arbeitete. Zuletzt feilte er weiter an seiner Management-Karriere und absolvierte einen 18-monatigen FIFA-Lehrgang im Bereich „Club Management“, den er mit Diplom abschloss. Jetzt wartet in Wien-Favoriten die nächste große Bühne.

Brisante Bestellung mitten im Machtkampf

Doch Zorns Ernennung kommt nicht im luftleeren Raum. Hinter den Kulissen tobt seit Tagen ein öffentlich ausgetragener Machtkampf zwischen Austria Wien und der Investorengruppe „WTF“. Der Klub möchte deren Anteile an der AG möglichst rasch zurückkaufen. Eine Ablehnung des vorgeschlagenen Kandidaten hätte die ohnehin sensiblen Gespräche weiter verschärfen können.

Spannend bleibt außerdem die Frage, wie sich die neue Personalie auf die bestehende sportliche Führungsriege auswirkt. Aktuell bilden Sportdirektor Michael Wagner, Technischer Direktor Robert Urbanek und Akademieleiter Manuel Takacs das sportliche Leitungsteam. Ob Zorn hier umstrukturiert oder auf Kontinuität setzt, ist noch offen.

Fans setzen Zeichen

Auch die Fans meldeten sich zu Wort. Rund um die entscheidende Aufsichtsratssitzung tauchte vor der Geschäftsstelle ein Transparent auf: „Wer Austria Wien nicht ehrt, erntet unseren Zorn!“ – eine klare Botschaft in Richtung Entscheidungsträger. Noch während der Sitzung wurde das Spruchband von Klubmitarbeitern entfernt.

Offiziell: Zorn wird zum neuen Austria-Sportvorstand bestellt
© oe24.at

Fakt ist: Bei der Austria bleibt es spannend. Mit Tomas Zorn beginnt ein neues Kapitel – und das startet gleich mit ordentlich Druck.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden