Lugner City stellt klar: Jacqueline ist die Chefin

Aussendung zum Umsatz und Jubiläum des Einkaufszentrums

Baumeister Richard Lugner (†91) wollte, dass seine Ehefrau Simone (42) als Chefin in der Lugner City an seiner Seite steht, doch dann schloss er wenige Tage nach ihrem ersten Arbeitstag für immer seine Augen. Nach 72 Tagen Ehe wurde Simone damit Witwe und Angriffsfläche für den Lugner-Clan. Schließlich erbt auch sie einen großen Anteil vom Vermögen des Baumeisters. In seinem geliebten Einkaufszentrum soll sie jedoch nicht mehr als ein normales Angestelltenverhältnis haben. Das unterstreicht die Lugner City jetzt erneut mit einer Aussendung.

Kein Wort über Simone

"Die Lugner City wird dieses Jahr 24 Jahre. Diesem freudigen Ereignis blicken die Geschäftsführer Jacqueline Lugner und Gerald Friede entgegen. Der Umsatz ist heuer um drei Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen (...) Richard Lugner würde es freuen", schreibt Assistentin Bettina Kumpan-Siegl. Witwe Simone ist hier in keinem Wort erwähnt. Gerade verriet sie im Talk mit oe24, dass sie mit vielen "falschen Menschen" zu kämpfen hat.

Wohnsituation ungeklärt

Auch, ob sie in der Lugner-Villa bleiben "kann und will" entscheide sich in den nächsten Tagen. Was das Erbe anbelangt sei noch einiges in der Schwebe.