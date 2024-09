Simone Lugner: Droht jetzt der Rauswurf aus der Villa?

Die Witwe des Baumeisters hat momentan mit vielen Problemen und "falschen Menschen" zu kämpfen

Nach nur 72 Tagen Ehe musste Simone Lugner (42) ihren Ehemann Richard Lugner (†91) beerdigen. Seither steht sie im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses. Fans fragen sich, was sie erbt, wie viel sie erbt und ob sie in der Lugner Villa wohnen bleibt. Noch diese Woche sollen einige dieser Entscheidungen getroffen werden, wie Simone gegenüber oe24 verrät.

Nach Richards Tod habe Simone festgestellt, dass es viele Zweckbeziehungen im Leben des Baumeisters gab. "Viele falsche Freunde und ein paar echte." Klar, überall wo Licht ist, ist auch Schatten. Richard habe das gewusst und damit gelebt, für Simone sei das alles ein bisschen schwieriger. "Ich bin jetzt ganz alleine in seiner Welt." Einer Glitzerwelt des Scheins. Aber immerhin wollte "Mörtel" seine Witwe gut versorgt sehen. Er ließ das Testament noch kurz vor seinem Tod ändern.





Villa-Rauswurf?

Im Gespräch mit oe24 plaudert Simone über die derzeitige Wohnsituation: "Vielleicht klärt sich noch diese Woche, ob ich in dem Haus bleiben kann und will." Momentan sei die Heizung ausgefallen, weshalb es nur noch 17 Grad in den Räumlichkeiten habe. "Ich bin schon ein bisschen verkühlt", sagt sie.