Lugners Witwe enthüllt geheime Liebes-Chats und Richies Tiernamen

Simone Lugner gibt den Fans ganz intime Einblicke in ihre kurze Ehe mit Richard Lugner

Nach 72 Tagen Ehe musste Simone Lugner den Mann ihres Lebens auch schon wieder beerdigen. Richard Lugner (†91) starb am 12. August und trat seine letzte Reise am 31. August an. Seinen "Streichelzoo" hegte und pflegte "Mörtel" Zeit seines Lebens. Die Tiernamen vergab er mit viel Liebe. "Bienchen", wie er seine letzte Gattin nannte, hatte auch einen süßen Kosenamen für ihn. Das enthüllt sie auf Instagram.

Mehr lesen:

Lugner nannte sich selbst "Stachelschwein"

"Vergangene Chat-Nachrichten von dir zu lesen, ist wie eine Zeitreise zurück ins Glück", schreibt Simone auf Instagram und legt seine letzten Liebesbekundungen offen. Zu lesen ist hier unter anderem: "Ich wünsche dir eine gute Nacht und bin froh, dass es dich gibt" und "...einen schönen Traum vom Stachelschwein". Was er sich wohl bei diesem Namen gedacht hat? Simone antwortete darauf mit den Worten: "Danke sehr. Schlaf gut, mein Stachelbär. Süßer als ein Schweinderl."

Simone Lugner zeigt Richards letzte Liebes-Nachrichten auf Instagram © Instagram ×

Schwierige Zeiten für Simone

Auch wenn die Familie nichts von einem Streit mit Lugners Witwe wissen will, bei der Beerdigung war deutlich zu sehen, dass der Haussegen schief hängt. "Simone hat mir so leid getan, sie stand ganz verloren da", sagte ein Freund des verstorbenen Baumeisters. Die Eiszeit zwischen Mausi, Jacqueline und Simone war deutlich zu spüren. Jetzt bleibt es spannend, wenn es um die Aufteilung des Erbes geht. Ein Wohnrecht in Mörtels Villa dürfte Simone jedoch sicher sein.