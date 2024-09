Nach Lugners (†91) Tod: Geht Mausi jetzt in die Politik?

Die Trauer über den Tod des Baumeisters ist nach wie vor groß. Dennoch versucht die Familie langsam wieder weiterzumachen

Vor knapp einem Monat schlief Baumeister Richard Lugner (†91) für immer ein. Seither überschlagen sich die Meldungen zu seinem Tod, seinem Erbe und seiner Familie. Am 31. August begleiteten ihn 200 Angehörige und Freunde auf seiner letzten Reise. Auch Tausende Österreicher kamen zum Stephansdom, um ihm die letzte Ehre zu erweisen. Einige wollten aber nur Promis schauen. Ganz vorne beim Trauerzug dabei war auch Ex-Frau Mausi. Sie erklärt im Talk mit oe24, wie es jetzt weitergeht.

Mausi wird jetzt politisch

Seit Richard Lugners Beerdigung hat sich weder Mausi, noch Jacqueline in der Öffentlichkeit gezeigt. Am Donnerstag (12. September) wird sich das ändern, wie Mausi erzählt. "Ich halte die PK für Leos Vorzugsstimmen-Wahl ab. Da gehe ich erstmals raus." Geht Christina Lugner jetzt für ihren Schwiegersohn Leo Lugner in die Politik und tritt sie gar in die Fußstapfen ihres verstorbenen Ex-Mannes? "Nein, ich mache nur die Pressekonferenz", sagt sie.

Simone stürzt sich in Arbeit

Während Mausi sich zurückgezogen hat, ging Simone gleich wieder in die Lugner City, um den Mitarbeitern unter die Arme zu greifen. Chefposition soll sie in Zukunft zwar keine bekommen, aber eine Fix-Anstellung.