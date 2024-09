Richard Lugner (†91): Aufregung um halbnackte Fans am Grab

Der Tod des Baumeisters geht ganz Österreich sehr nahe. Ein paar Grabbesucher sorgten jedoch für Wirbel

Es sind wunderschöne Gesten, die Richard Lugner (†91) bestimmt sehr gefreut hätten. Seine Fans überhäuften bereits sein Grab am Grinzinger Friedhof mit Kränzen, Blumen und Lugner-Merchandise. Viele pilgern zur Gruft, nehmen davor Platz und leisten dem Baumeister im Tod Gesellschaft. Auch vor seinem Haus, sammeln sich mittlerweile Kerzen und ähnliches.

Mehr lesen:

Kerzen vor Lugners Haustüre © privat ×

Aufregung um nackten Oberkörper am Grab

Zwar finden Fans es schön, dass so viele an sein Grab pilgern, doch, dass einer gar oben ohne am Grab saß, stößt vielen bitter auf. "Ein bisschen Pietät sollte man schon haben" und "Das finde ich respektlos" lauten zwei der negativen Kommentare.

Richard Lugners letzte Ruhestätte ist mit Kränzen übersät. Auch ein "Gemma Lugner"-Kapperl wurde hier platziert © Fuhrich ×

Ganzes Land schaute beim Begräbnis zu

Ob im TV, in der Zeitung oder online - ganz Österreich sah das Begräbnis am 31. August. Die Szenen waren emotional und ganz nach Richard Lugners Geschmack. Ein paar Aufreger sorgten für Unterhaltung und Diskussionen. Vor allem die Berichterstattung des ORF erhitzte die Gemüter.

Die Bilder der Trauerfeier 1/19

2/19

3/19

4/19

5/19

6/19

7/19

8/19

9/19

10/19

11/19

12/19

13/19

14/19

15/19

16/19

17/19

18/19

19/19 © apa © apa © Andreas Tischler © Andreas Tischler © Andreas Tischler © Andreas Tischler © Andreas Tischler © Andreas Tischler © Andreas Tischler © Andreas Tischler © Andreas Tischler © Andreas Tischler © Andreas Tischler © Andreas Tischler © Andreas Tischler © Andreas Tischler © Andreas Tischler © Andreas Tischler © Andreas Tischler

Richards Familie ist nach all dem Trubel erst einmal abgetaucht. Witwe Simone plauderte gegenüber "oe24" darüber, wie es jetzt weitergeht: "Es ist noch zu früh für konkrete Pläne. Ist gerade erst der große Abschied von Richard vorbei. Ich denke, es wird jetzt darum gehen, wie das Vermächtnis von Richard.