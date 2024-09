Fan-Ansturm auf Lugners Grab

Der Baumeister zieht auch nach seinem Tod noch seine Fans an

Richard Lugner (†91) war Zeit seines Lebens einer der meistfotografierten Österreicher. Fan nah wie er war, ließ er auch jegliche Selfies zu. Manchmal gar ohne Rücksicht auf seine Gesundheit. Am 31. August fand er seine letzte Ruhestätte am Grinzinger Friedhof. Dort versammeln sich seit dem etliche Fans, um auch nach "Mörtels" Tod noch ein Selfie zu ergattern.

Lugner hat Besuch

Die Trauerfeier im Stephansdom lockte schon Tausende Österreicher an. Am Samstag war die Kirche voll, als Dompfarrer Toni Faber und Lugners Familie und Freunde seinen Abschied feierten. Doch auch heute kommen noch zahlreiche Fans ans Grab. Manche setzen sich für eine Weile hin und erweisen dem Baumeister die letzte Ehre. Hier wurden gar Besucher in Badehose gesehen.

Richard Lugners letzte Ruhestätte ist mit Kränzen übersät. Auch ein "Gemma Lugner"-Kapperl wurde hier platziert © Fuhrich ×

Wie geht es weiter?

Was passiert jetzt, da Richard Lugner beerdigt wurde? Demnächst sollte das Testament vorgelesen werden. Dafür versammelt sich die Familie beim Notar. Das Erbe wird auf die vier Kinder und seine Witwe Simone aufgeteilt. Wobei Letztere nur 72 Tage mit Mörtel verheiratet war. "Ich mache mir keine Hoffnungen, um dann nicht enttäuscht zu werden", sagte Simone im Gespräch mit oe24. Tochter Jacqueline wird jedenfalls Richards Erbe in der Lugner City antreten. Gemeinsam mit Gerald Friede wird sie die Geschäfte weiterleiten.